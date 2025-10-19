Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
El elin aynasıdır mı, gözler kalbin aynasıdır mı? Hangisi bir atasözüdür?

El elin aynasıdır mı, gözler kalbin aynasıdır mı? Hangisi bir atasözüdür?

- Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster, ATV, Yarışma, Televizyon Programı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 19 Ekim 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacıya 200 bin TL değerindeki “Hangisi bir atasözüdür?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında el elin aynasıdır, göz gözün aynasıdır, kalp kalbin aynasıdır ve gözler kalbin aynasıdır yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 19 Ekim 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 200 bin TL değerindeki “Hangisi bir atasözüdür?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, hangisi bir atasözüdür? Şıklar arasında el elin aynasıdır, göz gözün aynasıdır, kalp kalbin aynasıdır ve gözler kalbin aynasıdır yer alıyor.

El elin aynasıdır! Hangisi bir atasözüdür? - 1. Resim

HANGİSİ BİR ATASÖZÜDÜR?

Hangisi bir atasözüdür? El elin aynasıdır mı, göz gözün aynasıdır mı, kalp kalbin aynasıdır mı, gözler kalbin aynasıdır mı?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 200 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. El elin aynasıdır
B. Göz gözün aynasıdır
C. Kalp kalbin aynasıdır
D. Gözler kalbin aynasıdır

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki sorunun doğru cevabı "A" şıkkıdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

