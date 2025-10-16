Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İlk Türk kadın avukat kimdir? 200 bin TL'lik soru Milyoner'e damga vurdu

İlk Türk kadın avukat kimdir? 200 bin TL'lik soru Milyoner'e damga vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlk Türk kadın avukat kimdir? 200 bin TL&#039;lik soru Milyoner&#039;e damga vurdu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacıya 200 bin TL değerindeki “İlk Türk kadın avukat kimdir?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Süreyya Ağaoğlu, Halide Edib Adıvar, Afet İnan ve Sabiha Gökçen yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İlk Türk kadın avukat kimdir? 200 bin TL'lik soru Milyoner'e damga vurdu - 1. Resim

200 BİN TL'LİK SORU MİLYONER'E DAMGA VURDU

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 200 bin TL değerindeki “İlk Türk kadın avukat kimdir?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, ilk Türk kadın avukat kimdir? Şıklar arasında Süreyya Ağaoğlu, Halide Edib Adıvar, Afet İnan ve Sabiha Gökçen yer alıyor.

İlk Türk kadın avukat kimdir? 200 bin TL'lik soru Milyoner'e damga vurdu - 2. Resim

İLK TÜRK KADIN AVUKAT KİMDİR?

İlk Türk kadın avukat kimdir? Süreyya Ağaoğlu mu, Halide Edib Adıvar mı, Afet İnan mı, Sabiha Gökçen mi?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Süreyya Ağaoğlu
B. Halide Edib Adıvar
C. Afet İnan
D. Sabiha Gökçen

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki sorunun doğru cevabı "A" şıkkı Süreyya Ağaoğlu'dur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail ateşkesi yine ihlal etti! Lübnan’a ağır hava saldırısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Uzak Şehir 34. bölüm için geri sayım! - HaberlerUzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Uzak Şehir 34. bölüm için geri sayım!Uzak Şehir’in Ümmü’sü neden değişti, Zeynep Kankonde diziden ayrıldı mı? - HaberlerUzak Şehir’in Ümmü’sü neden değişti, Zeynep Kankonde diziden ayrıldı mı?Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Taşacak Bu Deniz 2. bölüm için heyecan dorukta! - HaberlerTaşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Taşacak Bu Deniz 2. bölüm için heyecan dorukta!Sigaraya zam geldi mi, sigara zammı ne kadar? 16 Ekim yeni sigara fiyatları - HaberlerSigaraya zam geldi mi, sigara zammı ne kadar? 16 Ekim yeni sigara fiyatlarıBelediye seçimleri ne zaman yapılacak? Yerel seçim tarihleri netleşiyor - HaberlerBelediye seçimleri ne zaman yapılacak? Yerel seçim tarihleri netleşiyor16 Ekim bu akşam televizyonda neler var? İşte, güncel TV yayın akışı... - Haberler16 Ekim bu akşam televizyonda neler var? İşte, güncel TV yayın akışı...
Sonraki Haber Yükleniyor...