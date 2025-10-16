İlk Türk kadın avukat kimdir? 200 bin TL'lik soru Milyoner'e damga vurdu

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

200 BİN TL'LİK SORU MİLYONER'E DAMGA VURDU

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 200 bin TL değerindeki “İlk Türk kadın avukat kimdir?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, ilk Türk kadın avukat kimdir? Şıklar arasında Süreyya Ağaoğlu, Halide Edib Adıvar, Afet İnan ve Sabiha Gökçen yer alıyor.

İLK TÜRK KADIN AVUKAT KİMDİR?

İlk Türk kadın avukat kimdir? Süreyya Ağaoğlu mu, Halide Edib Adıvar mı, Afet İnan mı, Sabiha Gökçen mi?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Süreyya Ağaoğlu

B. Halide Edib Adıvar

C. Afet İnan

D. Sabiha Gökçen

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki sorunun doğru cevabı "A" şıkkı Süreyya Ağaoğlu'dur.