İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi memleketi Konya'yı ziyaret etti, vali ve belediye başkanıyla bir araya geldi. İftarını da kentte yapan Çiftçi, teravih namazının ardından ise camide Kur'an-ı Kerim okudu.

Geçtiğimiz şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atanmıştı.

İki bakan da çalışmalarına hızla başlarken İçişleri Bakanı Çiftçi, dün programı çerçevesinde memleketi Konya'ya gitti.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Konya'da tarihi Bedesten Çarşısı'nı gezip vatandaşlarla bir araya gelen Çiftçi daha sonra Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Konya Valisi İbrahim Akın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı makamında ziyaret eden Çiftçi, kentteki gelişmeleri de yetkili isimlerden dinledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, camide Kuran-ı Kerim okudu

TERAVİH NAMAZINI KENTTE KILDI

İftarını da kentte yapan Bakan Çiftçi, Konya’da kıldığı teravih namazından sonra Kur'an-ı Kerim okudu. O anlar da kameralar tarafından kaydedildi.

