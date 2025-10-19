Trump'tan bir Orta Doğu ataması daha! Mark Savaya'yı Irak Özel Temsilcisi olarak duyurdu
Dünya Haberleri / Haber Merkezi
Kaynak: Haber Merkezi- Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Mark Savaya'yı Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Trump "Mark Savaya'nın Irak Cumhuriyeti'ne Özel Temsilci olarak görev yapacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Mark Savaya'yı Irak Özel Temsilcisi olarak görevlendirdiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından atama kararını duyuran Trump "Mark Savaya'nın Irak Cumhuriyeti'ne Özel Temsilci olarak görev yapacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mark'ın Irak-ABD ilişkilerine ilişkin derin anlayışı ve bölgedeki bağlantıları, Amerikan halkının çıkarlarının ilerlemesine yardımcı olacaktır" sözlerine yer verdi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Haber MerkeziEditör: Sezer Doğru