ABD, Gazze'ye asker gönderecek mi? Trump net konuştu!

DIŞ HABERLER - ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından Gazze'deki son duruma ve Washington'un bölgede atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD GAZZE'YE ASKER GÖNDERECEK Mİ?

Trump, Hamas'ın şiddet yanlısı olduğunu iddia ederek "Burası dünyanın çok şiddet yanlısı bir bölgesi. Gerekirse onları silahsızlandırırız. Sahada asker bulundurmayacağız bunun için hiçbir sebep yok" sözleri ile Pentagon'un Gazze'ye asker göndermeyeceğini teyit etti.

Trump "İster ben, ister ABD, isterse İsrail gibi bir vekil güç onları silahsızlandıracak" dedi.

ZELENSKIY'NİN TOMAHAWK TALEBİ NEDEN REDDEDİLDİ?

Gözler Budapeşte'de Rus lider Putin ile yapacağı toplantıya çevrilmişken, Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in son Beyaz Saray ziyaretine dair detayları aktardı.

Kiev'in Rusya'nın iç bölgelerine kadar saldırı menzili olan Tomahawk füzelerini alma isteğinin altını çizen Trump "Silahlarımızın tamamını Ukrayna'ya veremeyiz. Bunu yapamayız. Zelenskiy'e ve Ukrayna'ya çok iyi davrandım ama ABD'yi tehlikeye atamam" sözlerini kullandı.

"Putin'in Ukrayna'dan önemli miktarda mülk almadan bu savaşı bitirme fikrine açık olacağı yönünde bir izleniminiz oldu mu?" sorusuna Donald Trump "Eh, bir şey alacak, belli bir mal mülk kazandı" cevabını verdi.

"ÇİN BİZİ KAZIKLADI, SORUMLU ESKİ BAŞKAN NIXON"

Çin ile devam eden tarife krizi ve Pekin-Washington arasında yapılacak müzakerelerin sonucu merak edilirken, Trump "Çin bizi ilk günden kazıkladı. Richard Nixon buna izin verdi, Çin'i açan oydu" dedi.