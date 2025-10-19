Trump’tan Zelenskiy’e enerji sözü! 'ABD, Avrupa’yı Rus gazına muhtaç bırakmayacak'

Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin Avrupa’ya Rusya’nın yerini dolduracak miktarda gaz ve petrol tedarik etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna’nın ABD’ye doğal gaz ve nükleer enerji üretimi konusunda tekliflerde bulunduğunu ve bu konuda çalışmaların sürdüğünü aktardı.

ZELENSKY: RUSYA HER GÜN RAFİNERİLERİNİ KAYBEDİYOR

Zelenskiy, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, “Neredeyse her gün Rusya’nın petrol rafinerileri vuruluyor ve bu, Rusya’nın gerçekliğe dönmesi için işe yarıyor.” dedi.

Ukrayna lideri, Rusya’ya karşı yaptırımların menzil ve isabet oranında genişlediğini, Kremlin’in artık “enerji üzerinden baskı kuramayacağını” savundu.

TRUMP İLE GÖRÜŞMEDEN TOMAHAWK ÇIKMADI

ABD Başkanı Trump, Ukrayna’nın talep ettiği Tomahawk seyir füzelerinin tedarikine sıcak bakmadığını açıklamıştı.

Zelenskiy, “Bu konuyu uzun menzilli füzeler çerçevesinde konuştuk, ancak ABD şu aşamada gerilimin tırmanmasını istemiyor.” yorumunda bulundu.

Trump ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kiev ve Moskova’ya ‘durdukları yerde durmaları’ çağrısında bulundu.

Zirve, Trump’ın bir gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi yaparak yakında Macaristan’da yüz yüze görüşme kararı almasının hemen ardından gerçekleşti.

ZELENSKİY: ŞU ANDA OLDUĞUMUZ YERDE DURMALIYIZ

Zelensky, Trump’ın “cephe hattını sabitleme” önerisine de destek verdi:

“Şu anda bulunduğumuz yerde durmalıyız. Başkan haklı. Bundan sonraki adım konuşmak olmalı.”

AVRUPA'DAN DESTEK: YARDIM DEVAM EDECEK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupalı liderlerle yaptığı temasların ardından, “Görüşmeler verimli geçti. İngiltere insani yardım ve askeri desteği sürdürecek.” dedi.