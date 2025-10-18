Putin'i Türk F-16'lar mı koruyacak? Rus basınından dikkat çeken iddia

Rusya Devlet Başkanı Putin'in önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Budapeşte'ye gitmesi konuşuluyor.

Konuyla ilgili dikkat çeken detay ise, Rus uçaklarının ABD ve AB hava sahasına girmesinin yasak olması. Bu nedenle Putin, Budapeşte'ye gitmesi halinde bir AB üyesi ülkenin hava sahasını kullanabilmek için özel izin alacak. Rus medyasına göre Putin'in uçağını Budapeşte yolunda Türk F-16'ları koruyacak.

İddiaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Budapeşte’deki zirveye giderken izleyeceği rotada Türkiye devreye girecek Karadeniz geçişinde Türk F-16’ları Putin’in uçağına eşlik edecek.

PUTİN'İN GÜZERGAHI BELLİ OLDU

Rusya merkezli Nexta haber sitesinin aktardığına göre Rusya Devlet Başkanı Putin’in, ABD Başkanı Trump ile yapılacak Budapeşte Zirvesi’ne giderken izleyeceği güzergah belli oldu.

Rus liderin uçağı Karadeniz, Türkiye, Yunanistan kıyıları, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan üzerinden geçecek.

TÜRK F-16'LARI EŞLİK EDECEK İDDİASI

Havacılık portalı AIR Live’ın aktardığına göre, Rus liderin seyahati için ayrıntılı bir uçuş planı hazırlandı. Rusya'dan Komsomolskaya Pravda'nın haberinde ise Putin’in uçağı Rus savaş jetleri tarafından Karadeniz’e kadar, ardından ise Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar tarafından korunacağı belirtildi.

Moskova kanadı, bu önlemlerin “her türlü provokasyonu önlemek amacıyla” alındığını ifade etti.

B PLANI NE?

Buna ek olarak, Putin’in Budapeşte’ye ulaşması için alternatif bir rota da oluşturuldu.

İkinci güzergahın Hazar Denizi, İran, Türkiye, Akdeniz, Karadağ ve Sırbistan üzerinden geçmesi planlanıyor.

Daha önce Pravda'ya konuşan emekli albay ve askeri yorumcu Rus Viktor Baranets, Putin’in Budapeşte’ye gidişi için üç farklı seçeneğin değerlendirildiğini açıklamıştı. Baranets’e göre en muhtemel rota, “Balkan koridoru” olarak adlandırılan, Türkiye ve Akdeniz üzerinden Sırbistan’a uzanan güzergah.