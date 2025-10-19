Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Azerbaycan'da darbe girişimi iddiası: Rus lider Putin, Aliyev'i arayarak haber verdi 

Azerbaycan'da darbe girişimi iddiası: Rus lider Putin, Aliyev'i arayarak haber verdi 

Kaynak: Haber Merkezi
- Güncelleme:
Azerbaycan&#039;da darbe girişimi iddiası: Rus lider Putin, Aliyev&#039;i arayarak haber verdi 
Dünya Haberleri  / Haber Merkezi

Azerbaycan'da İlham Aliyev yönetimine karşı darbe girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in KGB'nin verdiği istihbarat sonrası Aliyev'i arayarak uyardığı belirtildi. Darbe girişimi planının arkasında Cumhurbaşkanlığı Ofisi eski başkanı Ramiz Mekhtiyev'in olduğu ifade edildi. 

DIŞ HABERLERAzerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı Ofisi eski başkanı Ramiz Mekhtiyev yönetiminde planlanan bir darbe girişiminin son anda engellendiğini iddia edildi.

Azerbaycan'da darbe girişimi iddiası: Rus lider Putin, Aliyev'i arayarak haber verdi  - 1. Resim

MEKHTİYEV RUSYA'DAN MEDET UMDU 

Azerbaycan basınından APA’nın haberine göre; darbe girişimi planının başında bulunan Ramiz Mekhtiyev, Rusya ile gizli temaslarda bulunarak darbeye destek aradı.

Mekhtiyev'in Moskova ile kurduğu temas sonucunda planını ifşa ettiği ve KGB'nin durumu Putin'e aktardığı vurgulandı. 

Azerbaycan'da darbe girişimi iddiası: Rus lider Putin, Aliyev'i arayarak haber verdi  - 2. Resim

PUTİN ALİYEV'İ UYARDI 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in durumu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e bildirdiği ve olası bir krizin önüne geçildiği öne sürüldü.

Azerbaycan'da darbe girişimi iddiası: Rus lider Putin, Aliyev'i arayarak haber verdi  - 3. Resim

'VATANA İHANET' SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI 

Moskova’dan aldığı olumsuz cevap sonrasında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 

İddialara göre Ramiz Mekhtiyev, Moskova ile Bakü arasındaki gerilimi fırsat bilerek eski bağlantıları aracılığıyla Rus yetkililere darbe planını iletti ve destek istedi. Planına göre, yönetimi ele geçirip geçiş dönemini yönetecek geçici bir organ kuracak ve başına kendisi geçecekti. Mekhtiyev, kısa süre içinde tutuklandı ve vatana ihanet ile komplo suçlamalarıyla yargılanmak üzere soruşturma başlatıldı. Azerbaycan haber ajansı Minval ise Mekhtiyev’in Cumhurbaşkanlığı İdaresi’ndeki görevinden alındığını bildirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
