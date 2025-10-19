Azerbaycan'da darbe girişimi iddiası: Rus lider Putin, Aliyev'i arayarak haber verdi 

DIŞ HABERLER - Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı Ofisi eski başkanı Ramiz Mekhtiyev yönetiminde planlanan bir darbe girişiminin son anda engellendiğini iddia edildi.

MEKHTİYEV RUSYA'DAN MEDET UMDU

Azerbaycan basınından APA’nın haberine göre; darbe girişimi planının başında bulunan Ramiz Mekhtiyev, Rusya ile gizli temaslarda bulunarak darbeye destek aradı.

Mekhtiyev'in Moskova ile kurduğu temas sonucunda planını ifşa ettiği ve KGB'nin durumu Putin'e aktardığı vurgulandı.

PUTİN ALİYEV'İ UYARDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in durumu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e bildirdiği ve olası bir krizin önüne geçildiği öne sürüldü.

'VATANA İHANET' SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Moskova’dan aldığı olumsuz cevap sonrasında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

İddialara göre Ramiz Mekhtiyev, Moskova ile Bakü arasındaki gerilimi fırsat bilerek eski bağlantıları aracılığıyla Rus yetkililere darbe planını iletti ve destek istedi. Planına göre, yönetimi ele geçirip geçiş dönemini yönetecek geçici bir organ kuracak ve başına kendisi geçecekti. Mekhtiyev, kısa süre içinde tutuklandı ve vatana ihanet ile komplo suçlamalarıyla yargılanmak üzere soruşturma başlatıldı. Azerbaycan haber ajansı Minval ise Mekhtiyev’in Cumhurbaşkanlığı İdaresi’ndeki görevinden alındığını bildirdi.