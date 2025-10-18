ABD'de sokaklar doldu! Trump'a karşı geniş çaplı eylem

ABD genelinde düzenlenen “No Kings” (Krallara Hayır) protestoları, Trump ve politikalarına karşı muhalefeti yansıttı.

Los Angeles’tan Chicago’ya kadar birçok büyük şehirde olmak üzere ülke genelinde 2 binden fazla gösteri organize edildi. Gösteriler, hükümetin kısmi kapanması ve federal askerlerin ülkenin farklı bölgelerine konuşlandırılmasının ardından gerçekleşti.

Protestoların organizatörleri arasında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve sağlık hizmetleri gibi temel haklar için çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşları yer aldı. Washington DC’de düzenlenen gösteriye Senatör Bernie Sanders da katılarak kalabalığa hitap etti.

NEFRET ETTĞİMİZ İÇİN DEĞİL...

“Bugün milyonlarca Amerikalı sokağa çıkıyor çünkü Amerika’dan nefret ettiği için değil, onu sevdiği için burada” diyen Sanders, Trump'ın yönetim anlayışına karşı uyarıda bulundu.

“2025 yılında, Amerikan tarihinin bu tehlikeli anında mesajımız net: Hayır, Başkan Trump. Seni ya da başka bir kralı istemiyoruz. Demokratik sistemimizi koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Murphy, “Başkan Trump, bizi susturabileceğini sanıyor. Ancak demokrasimiz tehlikede olsa da hâlâ kurtarılabilir” diye konuştu.

"EN AMERİKAN ŞEY: BARIŞÇIL PROTESTO"

ACLU’nun siyasi ve savunuculuk birimi sorumlusu Deirdre Schifeling ise özgürlüğü korumanın en iyi yolunun “özgürce hareket etmek” olduğunu söyledi.

“Bugün burada, Trump yönetiminin güç istismarlarını barışçıl ve yasal şekilde protesto ederek, ifade özgürlüğümüzü kullanmak için toplandık. Bu, yapabileceğimiz en vatansever ve Amerikan davranıştır” dedi.