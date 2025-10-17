Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump, Tomahawk füzeleri için yeşil ışık yakmadı! Putin ve Zelenskiy'e "Zafer ilan edin, savaşı bitirin" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskyy'e savaşı sona erdirme çağrısı yaptı. Trump "“Oldukları yerde durmalılar. "İkisi de zaferi iddia etsin, Tarih karar versin! Artık ateş yok, ölüm yok, harcanan muazzam ve sürdürülemez paralar yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Volodimir Zelenski'ye, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile bir anlaşma yapması gerektiğini söylediğini, her iki tarafın da "zafer ilan etmesi" ve kan dökülmesini durdurması gerektiğini söyledi.

"İKİSİ DE ZAFER İLAN ETSİN, SAVAŞ BİTSİN"

Trump "İkisi de zaferi iddia etsin, Tarih karar versin! Artık ateş yok, ölüm yok, harcanan muazzam ve sürdürülemez paralar yok" açıklamasında bulundu.

Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, Zelenski ile görüşmesinin "çok ilginç ve samimi" olduğunu, ancak "Ona, Başkan Putin'e de güçlü bir şekilde söylediğim gibi, artık öldürmeyi durdurmanın ve bir anlaşma yapmanın zamanı geldiğini söyledim" dedi.

ZELENSKİY TOMAHAWK FÜZELERİNİ ALAMADAN DÖNDÜ

Pentagon'dan talep edilen Tomahawk füzeleri hakkında konuşana Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy "Şimdilik uzun menzilli Tomahawk füzeleri hakkında kamuoyuna konuşmamaya karar verdik, çünkü ABD tırmanma istemiyor" ifadelerine yer verdi. 

Trump, "Bizim de Tomahawk füzelerine ihtiyacımız var. 4 yıl boyunca Ukrayna’ya çok şey gönderdik, şimdi durum farklı. Umarım ihtiyaçları olmaz. Umarım Tomahawk füzelerine gerek kalmadan savaşı bitirebiliriz" dedi.

