ABD, Ukrayna'ya Tomahawk füzelerini verecek mi? Trump ve Zelenskiy'den Beyaz Saray'da 'Rusya' zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlıyor.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde, "Orta Doğu'daki başarılı ateşkesiniz için sizi tebrik ediyorum. Umarım Ukrayna'da da aynı sonuca varacağız" dedi.

Trump, Putin'in savaşı bitirmek istediğini ifade etti.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye ilişkin, "Muhtemelen ikili bir görüşme olacak" diye konuştu.

Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "ABD Başkanı Donald Trump'ın bu savaşı bitirme şansı çok yüksek. Trump bize ve bütün dünyaya Orta Doğu'da bir barış sağlanabileceğini gösterdi. Umuyorum Ukrayna için de barış elde edilebilecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri tedarik edilmesine ilişkin bir soruya, "Bugün bu konuyu görüşeceğiz" cevabını verdi.

Trump "Putin ile Macaristan'daki görüşme muhtemelen ikili bir görüşme olacak. Savaşı bitirmek istiyoruz, çok insan öldü. Zelenskiy, büyük zorluklar atlatmış, çok güçlü bir lider. Biz çok iyi anlaşıyoruz" diye konuştu.

TOMAHAWK FÜZELERİ MASADA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray'a yaptığı yüksek riskli ziyarette, ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya'nın derinliklerine kadar vurabilen uzun menzilli Tomahawk füzeleri konusunda baskı yapması bekleniyor.

Trump, Zelenskiy'i selamlarken ikili kameralara kısa bir poz verdi ve içeri girdi. Görüşme, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeni bir zirve duyurusunda bulunarak Zelenskiy'e sürpriz yapmasının ertesi günü gerçekleşti.