"İyi futbol kaliteli oyuncularla oynanır" | Spor yazarları Galatasaray için ne dedi?

Milli ara sona erdi, futbol heyecanı yeniden başladı. Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, namağlup unvanını sürdürdü ve puanını 25'e yükseltti.

Spor yazarları, karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın oyununu değerlendirdi...

SANE DÜN AKŞAM BİR BAŞKAYDI

Eski şampiyon Başakşehir’in ilk yarıda şutu yoktu. Daha doğrusu hiçbir şey yoktu. Antalya’da kendini fark ettiren Nuri Şahin’in burada kariyerini zedeleme ihtimali yüksek. Nuri Şahin’in devreye iki değişiklikle çıkmasından mıdır nedir, maç bir anda değişti. İlk yarıda ortalarda görünmeyen golcü Shomurodov’un ilk golü milimlik bir ofsaytla iptal edildi. Özbek oyuncu ikinciyi de attı ve maça denge geldi.

Ama dedik ya, Sane dün akşam bir başkaydı. Bu defa Sara’nın -İlkay’a nazire yaparcasına- attığı müthiş ara pasını ağlara gönderdi ve maçı kurtaran adam oldu. (Sadık Söztütan - Türkiye Gazetesi)

İYİ FUTBOL KALİTELİ OYUNCULARLA OYNANIR!

Dün Alman yıldızı izleyenlerin aklından eminim bu futbol deyimi geçmiştir. Galatasaray’ın aldığı galibiyet, Leroy Sane ile bulduğu iki golde de birçok kişi aklından bu futbol deyimini geçirmiştir! Hele ki, ilk golde… Çok şık, zeka dolu servis yapan İlkay Gündoğan ve klas bitiren Leroy Sane…

Sanki bir Manchester City golü izledik! Leroy Sane’yi, Zaha ve Ziyech ile kıyaslayıp, transfer bidonu (sezonun en kötü transfer demek) diyenler dün gibi aklımda! Ama bu daha başlangıç! Almanya Millî Takımı, Bayern Münih ve Manchester City’de forma giyen Leroy Sane’ye 2 ayda futbol dersi verdi ulemalarımız! Eşi ve 6 yaşındaki oğlunu İstanbul’a getiren Sane’ye ailesi iyi geldi ve dünkü galibiyette attığı 2 golle ateşi yaktı Sane! (Ali Naci Küçük - Türkiye Gazetesi)

GALATASARAY BU LİGE FAZLA GELİYOR

Galatasaray 3 puanlık müthiş deplasman serisine dün gece bir yenisini daha ekledi. Rotasyon da yapsalar düşük vitesle de oynasalar hiçbir şey değişmiyor. Çünkü ligimizin düşük kalitesine bu kadro fazla geliyor. İlk devreye bakıyorum; Galatasaray etkili bir takım presi yapmıyor. Tempo da yüksek değil. Ama bölüm bölüm pozisyonlar buluyor ve devre sonunda skor avantajını sağlıyor.

Milli maç arasında Sane'nin çalışmış olduğu belliydi. Fizik gücü tam istenen düzeyde olmasa da biraz hareketlenmesi bizim ligimizde iş bitirmeye yeterli oldu. Kaliteli 2 gole imza attı. (Ömer Üründül - Sabah Gazetesi)

KARŞILAŞMAYA LEROY SANE İMZASI

Sane'yi ilk kez istekli, coşkulu ve çalışkan gördüm. Sorumluluk alarak oynadı, İlkay'ın hazırladığı pozisyonda düzelttiği topu düzgün bir vuruşla tavana astı. Sane, golün dışında takım savunmasına destek verdi ve sık sık orta alana gelerek pas trafiğine katıldı. Attığı ikinci golde Sara ile yaptığı duvar pasının yanında çabukluğunu, tekniğini ve hızını ön plana çıkardı. Maça Sane imza attı. Şu gerçek; özlenen Sane, Galatasaray'ın oyununun patronu İlkay'ın yardımıyla sahne alacak.

Okan Buruk'un yaptığı rotasyon, Galatasaray'ın oyun ritmine ve pas alışkanlıklarına olumsuz yansıdı. Galatasaray eğer 4 günde iki maçı üst üste oynayamayacaksa bu pahalı kadro neden kuruldu? Kaan Ayhan-Abdülkerim ikilisi savunmanın göbeğinde yan yana oynamaz. Çünkü ikisi de çok ağır. (Levent Tüzemen - Sabah Gazetesi)

ASLAN PARÇASI!

Okan Buruk, Bodo-Glimt maçını düşünerek, milli takımlardan yorgun dönen oyuncularını dinlendirmeyi tercih etti. Bu, beklediğimiz bir durumdu. Başarılı teknik adam doğru olanı yaptı. Zaten Singo sakat, Sanchez cezalı; Osimhen, Lemina, Jakobs ve Yunus yorgundu. Çok koşan, savaşçı Bodo karşısında dinç ve enerjik bir Galatasaray'a ihtiyaç var. Dün ilk 11'de çıkan oyunculara bakıyorum da... Sara geçen sezonki muhteşem futbolunun gerisinde.

İcardi çok iyi niyetli ama hazır değil. Kaan Ayhan savunmada zaman zaman ağır kaldı. Ama Kaan'ın ileriye uzun ve isabetli toplar da attığının altını da çizmemiz gerekir. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Leroy Sane, maça iyi başladı, çok koştu, savaştı ve golleriyle takımını sırtladı. Sane'nin böyle bir patlamaya çok ihtiyacı vardı.

A Spor'da Cuma günü Spor Gündemi programında şunları söylemiştim: "Sane'nin bir patlamaya ihtiyacı var. Başakşehir maçı tam da Sane için bir patlama maçı olur. Sane'den goller bekliyorum." Öyle de oldu. İşte Sane'yi kendine getiren maç bu maç oldu. Galatasaray hem maçı kazandı, hem de Sane'yi! (Zeki Uzundurukan - Fotomaç)