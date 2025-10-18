Galatasaray'da Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ne dikkat çekti: Rakibimiz 5-2 kazandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından değerlendirmeler yaptı.

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI KAZANDIK"

İyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Okan Buruk, "İlk yarı rakip topun arkasına geçti. Baştan çözemesek de sonra ürettik. Zemin çok kaygandı, iki takım için de zordu. Ürettik, ilk yarı sonlarına doğru skoru bulduk. İkinci yarı ofansif anlamda rakibin hamleleri oldu. Çok fazla sarı gördük ilk yarıda. Bu da riskli duruma soktu oyuncularımızı. Bugün daha dinlenik, bizle daha çok çalışmış arada oyuncularla başladık. 70'te değişiklikler yaptık. Rakibimizin zorlamaları oldu ama net kaçırdığımız pozisyonla vardı. 3'ü bulup maçı bitirebilirdik. İyi bir takıma karşı kazandık. İyi kurulmuş bir kadro var, Göksel Başkan'ı tebrik etmek lazım. Lige göre çok iyi bir kadro. Çok başarılı olacaklar. Nuri Hoca'nın da iyi bir teknik adam olacağını düşünüyorum. İyi bir kadro, iyi bir takıma karşı, zor bir deplasmanda 3 puan almak değerli." şeklinde konuştu.

"SANE'DEN BEKLENTİMİZ ÇOK YÜKSEK"

Karşılaşmada galibiyet gollerini atan Sane hakkında konuşan Buruk, "Leroy Sane'den beklentimiz çok yüksek. Bu hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Bu maç öncesi Leroy çok hazırdı. Antrenman performansıyla, bugünkü performansı birebir eşleşti. Adaptasyon süreci yaşadı. Sara da iyi oynadı. Genel olarak bütün oyuncular iyi oynadı. Kaan iyi işler yaptı." dedi.

"BU GALİBİYET MORAL OLDU"

Moral açısından iyi bir galibiyet olduğunu kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Bir sonraki maç için gerçekten bu galibiyet moral oldu. Bir yandan da birçok oyuncumuz dinlendi, daha az süre alan oldu. Milli takımda yıprananlar oldu. Genel anlamda olumlu bir maç."şeklinde konuştu.

HAKEM ELEŞTİRİSİ

Hakem Atilla Karaoğlan'ı eleştiren Buruk, "İki takım için en büyük zorluk... Atilla Hoca... İki takımın kulübesini, taraftarını, herkesi zorladı Atilla Hoca. Allah herkese sabır versin." dedi.

"DEPLASMANDA 5-2 KAZANDILAR"

Hafta içinde Bodo ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçına dair konuşan Okan Buruk, "Bugün gündüz maçı vardı Bodo'nun, deplasmanda 5-2 kazandılar. İzledim o maçı. İyi takım. Topla iyi işler yapıyorlar. 4-3-3'te çok etkililer. Bugün de 4-3-3'e karşı oynadık. İki maç arasında fark olacaktır. Bodo'nun etkili ve üreten oyuncuları var, tehlikeliler. İç saha ve deplasman maçları arasında farklılıklar var, iç sahaları sentetik. Genç, oturmuş bir takımları var. İlk maçı kazanamadık, Liverpool'dan 3 puan aldık, buradan 3 puan almak çok büyük avantaj getirecek. Kazanmaya odaklanacağız. Geçen Liverpool maçında muhteşem bir taraftar vardı. Biz oyunu doğru oynadıkça, taraftarla bütünleştikçe muhteşem işler çıkartıyoruz. Taraftarımızla aynı coşkuyu yaşayıp aynı açlık ve istekle maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.