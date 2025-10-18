Galatasaray'da mali raporlar kalem kalem açıklandı! 12 ayda 886 milyon TL zarar

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda gerçekleşti. Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, kulüp ve Sportif A.Ş.'ye ait 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki mali raporları kongre üyeleriyle paylaştı.

"GELİRLER 12,8 MİLYAR TL"

Kulübün söz konusu dönemki hasılatlarını açıklayan Hatipoğlu, "Mayıs 2025 itibarıyla sponsorluk gelirlerimiz 3 milyar TL, yayın hakkı gelirlerimiz 659 milyon TL, loca, kombine ve VIP satış gelirlerimiz 2,95 milyar TL, mağazacılık gelirlerimiz 3,56 milyar TL, sporcu transferi, kira ve yetiştirme gelirlerimiz 396 milyon TL, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gelirlerimiz 868 milyon TL ve diğer gelirlerimiz de 1,44 milyar TL olmak üzere toplam hasılatımız 12,8 milyar TL oldu. 12,1 milyar TL'lik bir önceki döneme göre gelirlerde toplam yüzde 6 artış sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"GİDERLER 14 MİLYAR TL"

Giderler konusuyla ilgili konuşan İbrahim Hatipoğlu, "Sporcu ücretleri 6 milyar TL, amortisman ve itfa payı giderleri 2,2 milyar TL, futbolcu kiralama giderleri 168 milyon TL, mağazacılığın mal maliyeti 1,5 milyar TL, personel giderleri 474 milyon TL, teknik kadro ve antrenör ücretleri 936 milyon TL, müsabaka giderleri 577 milyon TL, spor malzemesi giderleri 90 milyon TL, deplasman ve kamp giderleri 329 milyon TL, aidat ve ceza giderleri 60 milyon TL, sporcu, teknik kadro ve menajer giderleri 735 milyon TL, güvenlik ve temizlik giderleri 21 milyon TL, futbolcu yetiştirme tazminatları 58 milyon TL ve diğer giderlerimiz de 796 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Toplamda 14 milyar TL satışların maliyeti oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"FAALİYET ZARARI 2 MİLYAR TL"

Hatipoğlu, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 arasındaki dönemde faaliyet zararının 3,964 milyar TL olduğunu dile getirerek, "Parasal kazanç farklarından 3,2 milyar TL ve yatırım faaliyetlerinin gelirlerinden 1,14 milyar TL geldi. Finansman giderlerimiz 2,4 milyar TL ve vergi giderimiz de 71 milyon TL olmuştur. Böylece dönem net zararımız 2 milyar TL civarında olmuştur" şeklinde konuştu.

"SPORTİF A.Ş.'DE BU DÖNEM 886 MİLYON TL ZARARLA KAPATILDI"

Galatasaray Sportif A.Ş.'de toplam gelirlerin 11 milyar TL, satışların maliyeti de 12,6 milyar TL'ye ulaştığını dile getiren Hatipoğlu, "Brüt zarar yaklaşık 1,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde faaliyet zararı da 3,8 milyar TL olmuştur. Parasal kazançtan 1,6 milyar TL, yatırım faaliyetlerinden 904 milyon TL, finansman gelirleri 470 milyon TL’ye gelmiştir. 68 milyon TL'lik vergi gideri sonrası bu dönem 886 milyon TL’lik zararla kapatılmıştır. Yatırım faaliyetlerinden gelen gelirleri dikkate almakta fayda var. 20 milyon euro değerin üzerinde 11 oyuncusu olan bir kulüp, futbolcu satışıyla bu tabloyu artıya çevirebilir. Bu dönemde kadroya ciddi bir yatırım yapılıyor. Bu yatırım belli bir seviyeye ulaştıktan sonra oyuncu satışlarıyla da tablo kâr elde eden bir noktaya gelecektir" açıklamasında bulundu.