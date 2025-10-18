Galatasaray'a Carlos Cuesta piyangosu: Vasco Da Gama harekete geçti

Galatasaray, 2024-2025 sezonunun devre arasında Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro bonservis karşılığında Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı formayı sadece 9 maçta giyen 26 yaşındaki stoper, performansıyla hayal kırıklığı yaşatmıştı. Geçtiğimiz ay Vasco Da Gama'ya kiralanan Kolombiyalı oyuncu, yeni takımında kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON 750 BİN EURO

Brezilya Serie A'da 5 maçta 385 dakika süre alan başarılı performansıyla Brezilya temsilcisinin en iyileri arasında gösterilen Cuesta için kulüp harekete geçti.

Yarım sezon için Galatasaray'a 750 bin euro kiralama bedeli ödeyen Vasco Da Gama'nın, sözleşmesinde 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonu bulunan Cuesta'nın bonservisini almaya karar verdiği iddia edildi.

BİR SEZON DAHA KİRALANIRSA 1,5 MİLYON EURO

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2 milyon 250 bin euro (yarım sezon için ödenen 750 bin euroyla birlikte) olacaktır. Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama tarafından ödenecektir" denilmişti.