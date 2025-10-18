Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'a Carlos Cuesta piyangosu: Vasco Da Gama harekete geçti

Galatasaray'a Carlos Cuesta piyangosu: Vasco Da Gama harekete geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;a Carlos Cuesta piyangosu: Vasco Da Gama harekete geçti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Şubat 2025'te Genk'ten 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, beklentileri karşılayamayınca yaz transfer döneminde Vasco Da Gama'ya kiralanmıştı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen oyuncu, Brezilya kulübünde sergilediği performansla takdir topluyor. Vasco Da Gama'nın, Kolombiyalı futbolcunun bonservisi için harekete geçtiği konuşuluyor.

Galatasaray, 2024-2025 sezonunun devre arasında Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro bonservis karşılığında Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı formayı sadece 9 maçta giyen 26 yaşındaki stoper, performansıyla hayal kırıklığı yaşatmıştı. Geçtiğimiz ay Vasco Da Gama'ya kiralanan  Kolombiyalı oyuncu, yeni takımında kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Galatasaray'a Carlos Cuesta piyangosu: Vasco Da Gama harekete geçti - 1. Resim

SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON 750 BİN EURO

Brezilya Serie A'da 5 maçta 385 dakika süre alan başarılı performansıyla Brezilya temsilcisinin en iyileri arasında gösterilen Cuesta için kulüp harekete geçti.

Yarım sezon için Galatasaray'a 750 bin euro kiralama bedeli ödeyen Vasco Da Gama'nın, sözleşmesinde 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonu bulunan Cuesta'nın bonservisini almaya karar verdiği iddia edildi.

Galatasaray'a Carlos Cuesta piyangosu: Vasco Da Gama harekete geçti - 2. Resim

BİR SEZON DAHA KİRALANIRSA 1,5 MİLYON EURO

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2 milyon 250 bin euro (yarım sezon için ödenen 750 bin euroyla birlikte) olacaktır. Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama tarafından ödenecektir" denilmişti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

BYD'den tarihin en büyük geri çağırması! Türkiye'deki modelleri kapsıyor mu?Bu koleksiyonun eşi benzeri yok! Mercedes aşkı onu bu hale getirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arne Slot, Galatasaray yenilgisini unutamıyor: Sadece bizim penaltımızı iptal ettiler! - SporG.Saray'ı hâlâ aklından çıkaramıyor! O karara takılıp kaldıLa Liga'da protesto ve sansür! Maç başladı, futbolcular topa dokunmadı - SporMaç başladı, kimse topa dokunmadıGirona'da Livakovic krizi! Yaptığı büyük fedakarlık kâbusu oldu - SporF.Bahçe'den ayrıldığına bin pişman: Fedakarlık kâbusu oldu!Fenerbahçe'de ilk 11 değişiyor! Tedesco'dan Kerem ve En-Nesyri kararı - SporTedesco'dan Kerem ve En-Nesyri kararı"Türkiye'de forma giyemezsin" dedi, Romanya'ya çağırdı! Lucescu'dan şaşırtan hamle - Spor"Romanya'yı seç" dedi! Lucescu'dan Ümit Akdağ'a milli davetFatih Tekke çay sever! - SporFatih Tekke çay sever!
Sonraki Haber Yükleniyor...