Arne Slot, Galatasaray yenilgisini unutamıyor: Sadece bizim penaltımızı iptal ettiler!

Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı deplasmanda aldıkları 1-0'lık yenilgiyi unutamıyor. 19 Ekim Pazar günü Manchester United'ı konuk edecekleri müsabaka öncesi konuşan Liverpool'un 47 yaşındaki teknik direktörü, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmadaki penaltı kararına tepki gösterdi.

"VAR İPTAL ETMELİYDİ"

Liverpool'un teknik aptronu, milli ara öncesi üst üste 3 yenilgiyle ilgili, "Kaybettiğimiz 3 maç da çok az farkla gitti. İkisini son dakikada kaybettik, birinde penaltı oldu. VAR penaltıyı iptal etmeliydi ama sadece bizim penaltımızı iptal ettiler ama hep söylüyorum, o farklara bağlı kalmamalıyız" dedi.

"KİMİNLE OYNADIĞINIZ ÖNEMİ YOK"

Manchester United karşısında reaksiyon göstermeleri gerektiğini belirten Slot, "Bence kiminle oynayacağınızın bir önemi olmamalı. Liverpool'da oynuyorsanız ve üst üste 3 maçta kaybettiyseniz kiminle oynadığınızın önemi yoktur, tepki vermelisiniz. Oyuncuları suçlayamayacağım bir şey varsa, o da her maçta ellerinden gelenin en iyisini yapmalarıdır. Son dakikaya kadar tüm güçleriyle oynuyorlar. Son 3 maçta da böyle yaptık. Üç maçta da 1-0 geriden gelmek zorunda kaldık ve iki maçta bunu başardık ama ne yazık ki her iki maçta da rakibimizden daha fazla gol şansı yakaladığımız halde sonunda kaybettik" şeklinde konuştu.