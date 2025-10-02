İlkay Gündoğan'ın 'İsim veremem' dediği Liverpool'un yıldızı ortaya çıktı
Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, 1-0 kazandıkları Liverpool maçının ardından yaptığı açıklamayla adından söz ettirmişti. Deneyimli futbolcu, İngiliz ekibinden bir futbolcunun maç sırasında yanına gelerek, "Burada atmosfer hep böyle mi?" dediğini söylemişti. Gündoğan'ın adını sakladığı yıldız belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u 16'ncı dakikada Victor Osinhem'in penaltından attığı golle deviren Galatasaray'da İlkay Gündoğan, karşılaşmanın ardından dikkat çeken sözler sarf etmişti.
"İSİM VEREMEM"
İngiliz basınına konuşan 34 yaşındaki futbolcu, "Liverpool'da bir oyuncu maç sırasında yanıma gelip, 'Burada atmosfer hep böyle mi?' diye sordu" demişti. İngiliz muhabir, futbolcunun adını söylemesini istese de; Galatasaraylı yıldız "İsim veremem" cevabını vermişti.
TARAFTAR COŞKUSUNU SORAN FUTBOLCU SALAH
Sabah'ta yer alan habere göre; dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Mohamed Salah, maç sonunda İlkay Gündoğan'ın yanına giderek stadın atmosferinden bahsetti.
Maç oynanırken ıslık sesinden rahatsız olan ve kulaklarını kapatan Salah'ın o anları kameralara yansımıştı. 33 yaşındaki futbolcunun, RAMS Park'taki taraftar coşkusundan oldukça etkilendiği belirtildi.