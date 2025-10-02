Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Son şampiyon PSG, Barcelona'yı 90'da devirdi: Devler Ligi'nde 9 maçta 29 gol

Son şampiyon PSG, Barcelona'yı 90'da devirdi: Devler Ligi'nde 9 maçta 29 gol

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Son şampiyon PSG, Barcelona&#039;yı 90&#039;da devirdi: Devler Ligi&#039;nde 9 maçta 29 gol
Şampiyonlar Ligi, PSG, Barcelona, UEFA, Galatasaray, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Temsilcimiz Galatasaray'ın da mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. 36 takımlı formata göre düzenlenen organizasyonda 1 Ekim Çarşamba günü 9 maç yapıldı. Paris Saint-Germain, deplasmanda Barcelona'yı 90. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta 9 maçla tamamlandı. Gecenin en önemli maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Son şampiyon PSG, Barcelona'yı 90'da devirdi: Devler Ligi'nde 9 maçta 29 gol - 1. Resim

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda ev sahibi ekip, 19'uncu dakikada Ferran Torres'in golüyle 1-0 önce geçti. Fransız ekibi, 38'inci dakikada Senny Mayulu ile beraberliği yakalarken, 90'uncu dakikada Gonçalo Ramos'un attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Bu sonuçla organizasyonun son şampiyonu Paris Saint-Germain, puanını 6'ya yükseltti. Barcelona ise 3 puanda kaldı.

Son şampiyon PSG, Barcelona'yı 90'da devirdi: Devler Ligi'nde 9 maçta 29 gol - 2. Resim

Devler Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

Union Saint-Gilloise-Newcastle United: 0-4

Karabağ-Kopenhag: 2-0

Arsenal-Olympiakos: 2-0

Bayer Leverkusen-PSV: 1-1

Villareal-Juventus: 2-2

Napoli-Sporting: 2-1

Monaco-Manchester City: 2-2

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: 4-1

Barcelona-Paris Saint-Germain: 1-2

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bir araca 11 göçmen bindirdi! İnsan taciri yakayı ele verdiDünyada bu kadar parası olan tek kişi! Elon Musk'ın serveti 500 milyar doları gördü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: MHK kanayan yara! - SporTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: MHK kanayan yara!Bu akşamki Nice maçı öncesi Tedesco’nun öz güveni yerinde: Daha yeni ısınıyoruz - SporBu akşamki Nice maçı öncesi Tedesco’nun öz güveni yerinde: Daha yeni ısınıyoruzBeşiktaş’ın yeni yıldızı Jota Silva derbi öncesi iddialı konuştu: Bir gol de Aslan’a! - Spor"Bir gol de Aslan’a!"Okan Buruk’un Galatasaray’ı, İngiliz devine futbol dersi verdi! Zafer, gurur ve gözyaşı… - SporZafer, gurur ve gözyaşı…Zaferin perde arkasında eşler var: Mektuplu motivasyon - SporZaferin perde arkasında eşler varGalatasaray'a FIFA'dan kötü haber! Yusuf Demir başvurusunda karar çıktı - SporGalatasaray'a FIFA'dan kötü haber!
Sonraki Haber Yükleniyor...