Son şampiyon PSG, Barcelona'yı 90'da devirdi: Devler Ligi'nde 9 maçta 29 gol
Temsilcimiz Galatasaray'ın da mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. 36 takımlı formata göre düzenlenen organizasyonda 1 Ekim Çarşamba günü 9 maç yapıldı. Paris Saint-Germain, deplasmanda Barcelona'yı 90. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta 9 maçla tamamlandı. Gecenin en önemli maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda ev sahibi ekip, 19'uncu dakikada Ferran Torres'in golüyle 1-0 önce geçti. Fransız ekibi, 38'inci dakikada Senny Mayulu ile beraberliği yakalarken, 90'uncu dakikada Gonçalo Ramos'un attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Bu sonuçla organizasyonun son şampiyonu Paris Saint-Germain, puanını 6'ya yükseltti. Barcelona ise 3 puanda kaldı.
Devler Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:
Union Saint-Gilloise-Newcastle United: 0-4
Karabağ-Kopenhag: 2-0
Arsenal-Olympiakos: 2-0
Bayer Leverkusen-PSV: 1-1
Villareal-Juventus: 2-2
Napoli-Sporting: 2-1
Monaco-Manchester City: 2-2
Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: 4-1
Barcelona-Paris Saint-Germain: 1-2