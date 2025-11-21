ABD'nin başkenti Washington'da Rayburn Ofis ile ABD Kongre binaları arasındaki metro tünelinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Olay, kısa süre içinde kontrol altına alınırken, metrodaki yolcuların yaralanıp yaralanmadığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Başkent Washington'da çıkan yangın bölgede paniğe sebep oldu.

ABD yerel basınında yer alan haberlere göre Kongre yerleşkesindeki Capitol ile Temsilciler Meclisine ait Rayburn Ofis binalarını birbirine bağlayan metro tünelinde elektrik arızası sebebiyle yangın çıktı.

ABD metro tünelinde yangın

PERSONEL KISA SÜREDE TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, yer altı sistemindeki yangında oluşan yoğun duman nedeniyle her iki binada da personelin kısa süreliğine tahliye edildiğini belirtti. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların tedavi altına alındığı kaydedildi, metrodaki yolcuların yaralanıp yaralanmadığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

ZEYNEP ERDİVANLİ

