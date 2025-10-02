Taffarel'den Galatasaray açıklaması: Alisson'a bunu söylemiştim!

Son olarak İngiliz ekibi Liverpool'da 4 yıl kaleci antrenörlüğü yapan Galatasaray'ın efsane oyuncusu Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı takımın Liverpool zaferiyle ilgili açıklama yaptı.

"ORGANİZE VE COŞKULU GALATASARAY"

Sabah'a konuşan Brezilyalı çalıştırıcı, "Takım gerçekten çok iyi oynadı. Okan Buruk, taktiksel olarak maçı mükemmel hazırlamış ve oyuncular sahada planın birebir karşılığını verdi. Bu kadar organize ve coşkulu bir Galatasaray görmek her zaman keyif verici" dedi.

"ALISSON'A ÇILGIN ATMOSFERDEN KEYİF ALACAĞINI SÖYLEDİM"

Liverpool kalecisi Alisson Becker'le de konuştuğunu belirten Taffarel, "Ben Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynadığım zaman atmosfer aynıydı. Bu sadece stadyum meselesi değil; esas olan tutkulu taraftar, şarkı söyleyen, alkışlayan, coşan ve takıma inanılmaz destek veren taraftar. Alisson'a, Galatasaray'a karşı oynamaktan, bu çılgın atmosferin önünde olmaktan keyif alacağını söylemiştim" ifadelerini kullandı.