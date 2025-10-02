Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Taffarel'den Galatasaray açıklaması: Alisson'a bunu söylemiştim!

Taffarel'den Galatasaray açıklaması: Alisson'a bunu söylemiştim!

Sarı-kırmızılılarda UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan kadroda yer alan, 2011-2016 ve 2018-2019 yılları arasında kaleci antrenörlüğü de yapan Claudio Taffarel, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Liverpool maçı hakkında konuştu.

Son olarak İngiliz ekibi Liverpool'da 4 yıl kaleci antrenörlüğü yapan Galatasaray'ın efsane oyuncusu Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı takımın Liverpool zaferiyle ilgili açıklama yaptı.

"ORGANİZE VE COŞKULU GALATASARAY"

Sabah'a konuşan Brezilyalı çalıştırıcı, "Takım gerçekten çok iyi oynadı. Okan Buruk, taktiksel olarak maçı mükemmel hazırlamış ve oyuncular sahada planın birebir karşılığını verdi. Bu kadar organize ve coşkulu bir Galatasaray görmek her zaman keyif verici" dedi.

Taffarel'den Galatasaray açıklaması: Alisson'a bunu söylemiştim! - 1. Resim

"ALISSON'A ÇILGIN ATMOSFERDEN KEYİF ALACAĞINI SÖYLEDİM"

Liverpool kalecisi Alisson Becker'le de konuştuğunu belirten Taffarel, "Ben Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynadığım zaman atmosfer aynıydı. Bu sadece stadyum meselesi değil; esas olan tutkulu taraftar, şarkı söyleyen, alkışlayan, coşan ve takıma inanılmaz destek veren taraftar. Alisson'a, Galatasaray'a karşı oynamaktan, bu çılgın atmosferin önünde olmaktan keyif alacağını söylemiştim" ifadelerini kullandı.

Taffarel'den Galatasaray açıklaması: Alisson'a bunu söylemiştim! - 2. Resim

