Galatasaray'a FIFA'dan kötü haber! Yusuf Demir başvurusunda karar çıktı

Galatasaray'a FIFA'dan kötü haber! Yusuf Demir başvurusunda karar çıktı

- Güncelleme:
FIFA, Rapid Wien’in Galatasaray aleyhine yaptığı başvuruda haklı bulundu. Sarı-kırmızılılar, Yusuf Demir’in şampiyonluk bonusu olan 205 bin euroyu ödeyecek ve 25 bin euro mahkeme masrafını karşılayacak.

FIFA, Rapid Wien’in Galatasaray aleyhine yaptığı başvuruda haklı buldu ve sarı-kırmızılıların ödenmeyen bonusu ödemesine karar verdi. Karar doğrultusunda Galatasaray, Yusuf Demir’in 2023/24 sezonu şampiyonluk bonusu olan 205 bin euroyu Rapid Wien’e ödeyecek ve ayrıca 25 bin euro mahkeme masrafını karşılayacak.

Rapid Wien, Demir’i Galatasaray’a göndermiş ve şampiyonluk sonrası ödenmesi gereken bonusu talep etmişti; Galatasaray ise oyuncunun o sezon Basel’e kiralanmasını gerekçe göstererek ödemeyi reddetmişti.

YUSUF DEMİR KİMDİR?

2 Haziran 2003 doğumlu Avusturyalı futbolcudur. Futbola Viyana’da başladı ve altyapı kariyerini Rapid Wien’de tamamladıktan sonra 2020 yılında A takıma yükseldi. 2021 yılında Barcelona’ya kiralık olarak transfer oldu ve La Liga’da süre aldı. 2023’te Türkiye Süper Ligi ekibi Galatasaray’a katıldı. Hızı, tekniği ve hücumdaki yaratıcılığı ile dikkat çeken genç oyuncu, Avusturya U17, U19 ve U21 millî takımlarında da forma giymiştir.

