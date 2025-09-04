Galatasaray'da Yusuf Demir gelişmesi: Kiralık...

Galatasaray'ın 3 sene önce 6 milyon Euro yatırım yaptığı Yusuf Demir, beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

2003 doğumlu Yusuf Demir, +2 kontenjana uygun kriterleri karşılamasına rağmen kadroda düşünülmüyor.

KİRALAMA FORMULÜ

Sarı kırmızılı takımın 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 1 yıl uzatacağı ve düzenli oynayacağı bir kulübe kiralayacağı belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla toplamda 23 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.