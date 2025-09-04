Galatasaray'da Yusuf Demir gelişmesi: Kiralık...
Galatasaray'ın 3 sezon önce Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Yusuf Demir, beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremezken kiralık olarak takımdan ayrılması gündemde.
Galatasaray'ın 3 sene önce 6 milyon Euro yatırım yaptığı Yusuf Demir, beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
2003 doğumlu Yusuf Demir, +2 kontenjana uygun kriterleri karşılamasına rağmen kadroda düşünülmüyor.
KİRALAMA FORMULÜ
Sarı kırmızılı takımın 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 1 yıl uzatacağı ve düzenli oynayacağı bir kulübe kiralayacağı belirtildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla toplamda 23 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
