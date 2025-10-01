Liverpool'u deviren Galatasaray kasayı doldurdu: Tek gol, milyonlarca euro!

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta Liverpool'u ağırladı. Sarı-kırmızlılar, dünyaca ünlü Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in 16'ncı dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

BİR GALİBİYET 2,1 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool karşısında tarihi bir sonuç elde eden Galatasaray, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından dağıtılan performans priminin sahibi oldu. Galatasaray, bu kalemden 2 milyon 100 bin euro (yaklaşık 103 milyon TL) kazandı.

32,1 MİLYON EURO GELİR

Galatasaray'ın, 29 milyon euroyu bulan "ayak bastı" ve "yayın-pazarlama" parasının dışında son performans bonusuyla birlikte şu ana kadar toplam geliri 32 milyon 100 bin euro (yaklaşık bir milyar 572 milyon TL) oldu.