Tümer Metin'den Liverpool maçı sonrası Sanchez iddiası: Liverpool'da oynasa kimse gelemez!

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yendi. Yorumculuk yapan Tümer Metin, karşılaşmanın ardından RAMS Park'ı tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar ve 2 ismi ön plana çıkardı.

"GALATASARAY TARAFTARI FUTBOLU BİLİYOR"

Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Tümer Metin, "RAMS Park'ta olağanüstü bir taraftar topluluğu vardı. Galatasaray taraftarı futbolu biliyor. Takıma nasıl destek verecek, rakip üzerinde nasıl baskı oluşturacak... Bu çok kıymetli. Penaltıya itirazları da kornere tepki de her şey doğru yapıldı" dedi.

"OKAN BURUK'TAN BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ"

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk ile ilgili ünlü yorumcu, "İşler kötü giderken topun ağzına ilk teknik adamlar gelir. Frankfurt maçından sonra ligde de 2-3 maç kötü oynayınca bir kısım Okan Buruk sevmeyenler ya da muhalif olanlar Liverpool maçını beklemeye başladılar. Galatasaray'dan büyük takım refleksi gördük, bir büyük takım hocası refleksi gördüm Okan Buruk'tan" ifadelerini kullandı.

"VAN DIJK İLE LIVERPOOL'DA OYNAR"

Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'le ilgili de çarpıcı bir iddiada bulunan eski futbolcu, "Van Dijk'ın yanına koy Davinson'u, Liverpool'un kalesine kimse gelemez" değerlendirmesini yaptı.