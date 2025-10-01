Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Tümer Metin'den Liverpool maçı sonrası Sanchez iddiası: Liverpool'da oynasa kimse gelemez!

Tümer Metin'den Liverpool maçı sonrası Sanchez iddiası: Liverpool'da oynasa kimse gelemez!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Liverpool, Okan Buruk, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen eski futbolcu Tümer Metin, Galatasaray'ın sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi mücadelesini değerlendirdi. Metin, teknik direktör Okan Buruk'un hamleleri ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in performansına dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yendi. Yorumculuk yapan Tümer Metin, karşılaşmanın ardından RAMS Park'ı tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar ve 2 ismi ön plana çıkardı.

Tümer Metin'den Liverpool maçı sonrası Sanchez iddiası: Liverpool'da oynasa kimse gelemez! - 1. Resim

"GALATASARAY TARAFTARI FUTBOLU BİLİYOR"

Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Tümer Metin, "RAMS Park'ta olağanüstü bir taraftar topluluğu vardı. Galatasaray taraftarı futbolu biliyor. Takıma nasıl destek verecek, rakip üzerinde nasıl baskı oluşturacak... Bu çok kıymetli. Penaltıya itirazları da kornere tepki de her şey doğru yapıldı" dedi.

Tümer Metin'den Liverpool maçı sonrası Sanchez iddiası: Liverpool'da oynasa kimse gelemez! - 2. Resim

"OKAN BURUK'TAN BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ"

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk ile ilgili ünlü yorumcu, "İşler kötü giderken topun ağzına ilk teknik adamlar gelir. Frankfurt maçından sonra ligde de 2-3 maç kötü oynayınca bir kısım Okan Buruk sevmeyenler ya da muhalif olanlar Liverpool maçını beklemeye başladılar. Galatasaray'dan büyük takım refleksi gördük, bir büyük takım hocası refleksi gördüm Okan Buruk'tan" ifadelerini kullandı.

Tümer Metin'den Liverpool maçı sonrası Sanchez iddiası: Liverpool'da oynasa kimse gelemez! - 3. Resim

"VAN DIJK İLE LIVERPOOL'DA OYNAR"

Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'le ilgili de çarpıcı bir iddiada bulunan eski futbolcu, "Van Dijk'ın yanına koy Davinson'u, Liverpool'un kalesine kimse gelemez" değerlendirmesini yaptı.

Tümer Metin'den Liverpool maçı sonrası Sanchez iddiası: Liverpool'da oynasa kimse gelemez! - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

DGS ek tercihler ne zaman 2025? Heyecanlı bekleyiş sürüyorBoğaz'da tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na gemi çarpmıştı! Sadece zeminin onarımı 7 yıl sürdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a övgüler: Artık korkarak gelecekler! - SporŞampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Artık korkarak gelecekler!Spor yazarları, Galatasaray'ın Liverpool zaferini yazdı! 'Hiç utanmayacaklar mı?' - Spor'Hiç utanmayacaklar mı?'Mourinho'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Unutun! - SporMourinho'dan gece yarısı Kerem açıklaması: Unutun!Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünya basınında! "Hatalarla dolu cehennem gibi akşam" - Spor"Liverpool İstanbul'da diz çöktü"Beşiktaş'ta derbi öncesi Tammy Abraham sevinci - SporBeşiktaş'ta derbi öncesi Tammy Abraham sevinciFenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Domenico Tedesco ve Devin Özek kararı - SporSadettin Saran'dan Tedesco kararı
Sonraki Haber Yükleniyor...