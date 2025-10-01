Hasan Şaş'tan Galatasaray'a övgüler: Artık korkarak gelecekler!

Sarı-kırmızılı takımda 1998-2009 yılları arasında forma giyen, 2011-2013 ve 2018-2020 döneminde yardımcı antrenörlük yapan Hasan Şaş, RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Liverpool maçının ardından İngiliz ekibi karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin önemine vurdu yaptı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖZ GÜVEN"

SporON'da konuşan eski futbolcu, "Galatasaray, artık Şampiyonlar Ligi'nde öz güven kazandı. Galatasaray gelip kolay yenebileceğiniz takım değil, bu imajı verdiler. Bundan sonraki iç saha maçlarında diğer takım teknik direktörleri korkarak gelecek. Bu çok iyi oldu" dedi.

"FUTBOLCULAR 3 GÜN UYUYAMAZLAR"

Mücadele gücüne dikkat çeken Hasan Şaş, "Okan Buruk bu maça çok iyi çalışmış, başladığı kadro ve değişiklikler başarılıydı. İstatistik her şeyi göstermez. Liverpool’un pozisyonlarının gol olmamasında bizim yüksek konsantrasyonumuz etkiliydi. Galatasaray ne oynadı? Kompak oynadı, çok iyi mücadele etti. Futbolcular 3 gün uyuyamazlar. Çünkü çok yüksek tempoda oynadılar. Şampiyonlar Ligi maçı böyle kazanılıyor. Bak başka çareniz yok" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA TÜRLÜ KAZANMA ŞANSIN YOK"

Sarı-kırmızılı takımın efsaneleri arasında yer alan eski oyuncu, "Galatasaray, Ajax maçı oynanacak değil mi? Ajax'a karşı 2-0 öndesin, 1-0 öndesin. Bu şekilde oynayacaksın, bu şekilde defans yapacaksın. Başka türlü kazanma şansın yok. Şampiyonlar Ligi burası, burası başka bir şeye benzemez. Taraftar da bu oyuna razı gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde iyi defans yapacaksın az pozisyon vereceksin. Onun için kompak, çok agresif, ikili mücadeleleri kazanan, iyi defans yapan, full konsantre olan kazanır" şeklinde konuştu.