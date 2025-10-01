Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünya basınında! "Hatalarla dolu cehennem gibi akşam"

Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünya basınında! "Hatalarla dolu cehennem gibi akşam"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında temsilcimiz Galatasaray, evinde İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma, dünya basınının gündemine oturdu. İşte yabancı basında sarı-kırmızılılar hakkında atılan manşetler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Galatasaray, evinde İngiliz takımı Liverpool’u ağırladı. Temsilcimiz sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılırken, mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı.

Nefesleri kesen karşılaşma, dünyada da gündem oldu. İşte yabancı basında Cimbom'un galibiyeti ile ilgili atılan manşetler...

LIVERPOOL İSTANBUL'DA DİZ ÇÖKTÜ

Daily Mail: Liverpool, Türkiye'deki sönük futbol sonrası arka arkaya mağlubiyetten kaçamadı.

A Bola: Liverpool reaksiyon gösteremediği maçta İstanbul'da diz çöktü. 

BBC: İstanbul'daki sağır edici gecede Galatasaray, Liverpool'a arka arkaya ikinci yenilgisini tattırdı. 

Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünya basınında!

"HİÇBİR İŞE YARAMADI"

Empire of the Kop: "Hiçbir işe yaramadı" - Sky muhabiri, Liverpool'un hocası Arne Slot'un kadro tercihinin Galatasaray karşısında ters teptiğini söyledi.

Irish News: Osimhen, Galatasaray'a galibiyeti getirdi, Liverpool yine kaybetti.

The Standard: Victor Osimhen penaltıdan attı, Kırmızılar Şampiyonlar Ligi'nde yara aldı.

"ELEŞTİRİLERDEN KAÇACAK YERİ KALMADI"

Marca: Galatasaray, Liverpool'un kabusunu sürdürdü. Osimhen penaltıdan attı, Slot'un takımı art arda ikinci maçını kaybetti.

RTE: Liverpool, Galatasaray karşısındaki sinir bozucu yenilgi sonrası çöküşte.

Give Me Sport: Yeter artık! Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında yaşadığı kabus sonrası 116 milyon pound'luk Florian Writz'in eleştirilerden kaçacak yeri kalmadı.

GALATASARAY'A BOYUN EĞDİ

AS: Liverpool için "Kırmızı" alarm! İstanbul'daki vasat performans sonrası Kırmızılar, Galatasaray'a kaybetti.

Daily Star: Arne Slot'un şok eden kadro tercihi, Liverpool'un Galatasaray'a boyun eğmesiyle sonuçlandı.

Al Jazeera: Galatasaray, sağır eden Şampiyonlar Ligi kapışmasında Liverpool'u 1-0 yendi.

Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünya basınında!

"CEHENNEM GİBİ AKŞAM"

Rousing the Kop: Kırmızılar tarihinde Türkiye şampiyonu Galatasaray deplasmanında hiç kazanamadı ve Şampiyonlar Ligi'nde bu bir kez daha tekrarlandı.

Mirror: Arne Slot'un Mo Salah tercihi Galatasaray karşısında Liverpool için mağlubiyetle sonuçlandı.

Irısi Examiner: Liverpool için hatalarla dolu cehennem gibi akşamda Victor Osimhen, Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

