Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünya basınında! "Hatalarla dolu cehennem gibi akşam"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Galatasaray, evinde İngiliz takımı Liverpool’u ağırladı. Temsilcimiz sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılırken, mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı.

Nefesleri kesen karşılaşma, dünyada da gündem oldu. İşte yabancı basında Cimbom'un galibiyeti ile ilgili atılan manşetler...

LIVERPOOL İSTANBUL'DA DİZ ÇÖKTÜ

Daily Mail: Liverpool, Türkiye'deki sönük futbol sonrası arka arkaya mağlubiyetten kaçamadı.

A Bola: Liverpool reaksiyon gösteremediği maçta İstanbul'da diz çöktü.

BBC: İstanbul'daki sağır edici gecede Galatasaray, Liverpool'a arka arkaya ikinci yenilgisini tattırdı.

"HİÇBİR İŞE YARAMADI"

Empire of the Kop: "Hiçbir işe yaramadı" - Sky muhabiri, Liverpool'un hocası Arne Slot'un kadro tercihinin Galatasaray karşısında ters teptiğini söyledi.

Irish News: Osimhen, Galatasaray'a galibiyeti getirdi, Liverpool yine kaybetti.

The Standard: Victor Osimhen penaltıdan attı, Kırmızılar Şampiyonlar Ligi'nde yara aldı.

"ELEŞTİRİLERDEN KAÇACAK YERİ KALMADI"

Marca: Galatasaray, Liverpool'un kabusunu sürdürdü. Osimhen penaltıdan attı, Slot'un takımı art arda ikinci maçını kaybetti.

RTE: Liverpool, Galatasaray karşısındaki sinir bozucu yenilgi sonrası çöküşte.

Give Me Sport: Yeter artık! Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında yaşadığı kabus sonrası 116 milyon pound'luk Florian Writz'in eleştirilerden kaçacak yeri kalmadı.

GALATASARAY'A BOYUN EĞDİ

AS: Liverpool için "Kırmızı" alarm! İstanbul'daki vasat performans sonrası Kırmızılar, Galatasaray'a kaybetti.

Daily Star: Arne Slot'un şok eden kadro tercihi, Liverpool'un Galatasaray'a boyun eğmesiyle sonuçlandı.

Al Jazeera: Galatasaray, sağır eden Şampiyonlar Ligi kapışmasında Liverpool'u 1-0 yendi.

"CEHENNEM GİBİ AKŞAM"

Rousing the Kop: Kırmızılar tarihinde Türkiye şampiyonu Galatasaray deplasmanında hiç kazanamadı ve Şampiyonlar Ligi'nde bu bir kez daha tekrarlandı.

Mirror: Arne Slot'un Mo Salah tercihi Galatasaray karşısında Liverpool için mağlubiyetle sonuçlandı.

Irısi Examiner: Liverpool için hatalarla dolu cehennem gibi akşamda Victor Osimhen, Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.