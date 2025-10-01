Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Virgil van Dijk'ın büyük üzüntüsü: Berbat, sinir bozucu

Virgil van Dijk'ın büyük üzüntüsü: Berbat, sinir bozucu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Virgil van Dijk&#039;ın büyük üzüntüsü: Berbat, sinir bozucu
UEFA Şampiyonlar Ligi, Liverpool, Galatasaray, Haber
Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a tek golle kaybeden Liverpool'da yıldız stoper Virgil van Dijk, kötü bir performans sergilediklerini kaydetti.

Liverpool forması giyen Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BERBAT PERFORMANSIN ARDINDAN ÇOK SİNİR BOZUCU"

Kötü bir oyun sergilediklerini kaydeden Hollandalı savunma oyuncusu, "Şu anda bir şey söylemek zor. Penaltı kazandılar, birkaç fırsat yakaladılar ama bunlar bizim top kayıplarımızdan kaynaklandı. Gereksiz anlarda topu kaybettik, biraz dikkatsizdik ama kaybettik. Bu da özellikle hafta sonu sergilediğimiz berbat performansın ardından çok sinir bozucu. Sözlerine devam eden ve çabuk toparlanmaları gerektiğini söyleyen Van Dijk, "Bu maçları kaybetmek hoş bir şey değil ama başımızı eğip çalışmaya devam etmeliyiz. Dış dünya size zaman tanımıyor. Zihinsel olarak güçlü olmalısınız. Her şeyin yoluna gireceği konusunda endişelenmiyorum ama devam etmeli ve birbirimize kenetlenmeliyiz. Liverpool'da da biz böyle yapıyoruz" diye konuştu.

"GALATASARAY KAZANDI, SONUÇ ORTADA"

Hatalar yaptıklarını söyleyen Dijk, "Zor bir atmosfer olacağını bekliyorduk. İlk yarı kötü oynamadık ama penaltı yüzünden golü yedik. Bazı şanslar bulmaya çalıştık ama Galatasaray kazandı, sonuç ortada. Victor Osimhen penaltıyı gole çevirdi. Bizim hatalarımızdan başka fırsatlar da buldu. Galatasaray'ın hücum oyuncularının iyi oynadığını düşünüyorum." dedi.

