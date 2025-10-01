Osimhen'den Liverpool çıkışı: Bize inanmıyorlardı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u tek golle mağlup eden Galatasaray'da galibiyet golünü atan Victor Osimhen, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da galibiyet golünü atan Victor Osimhen, Liverpool'u mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmeler yaptı.
"BİRÇOK İNSAN KAZANACAĞIMIZA İNANMIYORDU"
Liverpool'u yenebileceklerine birçok insanın inanmadığını söyleyen Osimhen, "Takımı tebrik ederim, çok zorlu bir rakipti. Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu, burada gördüğünüz insanlar hariç. Takımdan uzak kaldım ama benim için dünyanın en büyük takımı bu! Galatasaray ve benim için büyük bir galibiyet aldık." dedi.
"BURAYA GELME SEBEBİM TARAFTARLARDI"
Taraftarlarla ilgili gelen soruyu da cevaplayan Nijeryalı yıldız, "Buraya gelme sebebim taraftarlardı. Beni bu şekilde destekliyor olmaları gurur verici. Onlar sayesinde her zaman daha iyi oynuyorum. Galatasaray'ı ve taraftarları çok seviyorum." şeklinde konuştu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı