Liverpool ağlarını sarsan Victor Osimhen tarihe geçti: Nijeryalı golcü rekor kırdı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında oynanan Liverpool mücadelesinde penaltı golüyle fileleri havalandıran Victor Osimhen, tarihi bir gole imza attı.
Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Liverpool'u ağırlayan Galatasaray'da gol perdesini açan Victor Osimhen, sarı kırmızılı formayla bir ilki başarırken tarihe geçti.
PENALTI KARARI ÇIKTI
Galatasaray, Rams Park'ta oynanan mücadelenin 15. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında penaltı kazandı.
🎯 Victor Osimhen'in Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren penaltı golüpic.twitter.com/IDq9avLHmR— Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) September 30, 2025
GALATASARAY'LA İLK MAÇTA İLK GOL
Penaltı vuruşunda topun başına geçen Victor Osimhen, 16. dakikada Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Osimhen, ilk maçında gol atma başarısı gösterdi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NİJERYALI REKORU
Bu golle birlikte Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole ulaşan ilk Nijeryalı oyuncu olmayı başardı.
OSİMHEN, 4 MAÇ SONRA 11'DE
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen 4 resmi maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Son olarak Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Park'ta yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11 başlayan Osimhen, gittiği milli takımdan sakat geldi.
Yıldız santrfor, Süper Lig'deki ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakalarında forma giyemedi. Osimhen, son oynanan Corendon Alanyaspor maçının son dakikalarında süre alarak sahalara döndü.