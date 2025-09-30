Arda Güler yine sahne aldı, Real Madrid gol yağdırdı

İspanyol devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Kairat Almaty ile Kazakistan'da karşı karşıya geldi.

REAL GOL YAĞDIRDI

Ortalyq Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 5-0'lık skorla kazandı.

Eflatun beyazlılara galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere 25, 52 ve 73. dakikalarda Kylian Mbappe ve 83. dakikada Eduardo Camavinga ve 90+3. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

MBAPPE'NİN GOLÜNDE ASİST YAPTI

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, Kylian Mbappe'nin attığı üçüncü golde asisti yapan isim oldu.

BU SEZON 7 GOL KATKISI

Atletico Madrid'e karşı birer gol ve asistle yıldızlaşan Arda Güler, Kairat Almaty deplasmanında da asist yaparak bu sezon çıktığı 8 maçta 3 gol ve 4 asistlik performansa ulaştı.

REAL 2'DE 2 YAPTI

Devler Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı 2-1 mağlup eden Real Madrid, Kairat Almaty takımını da 4 golle geçerek 2'de 2 yapmayı başardı.