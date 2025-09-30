Arda Güler yine sahne aldı, Real Madrid gol yağdırdı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Arda Güler'in forma giydiği maçta Real Madrid, Kazak temsilcisi Kairat Almaty'yi deplasmanda 5-0 mağlup ederek organizasyonda 2'de 2 yaptı.

İspanyol devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Kairat Almaty ile Kazakistan'da karşı karşıya geldi.

REAL GOL YAĞDIRDI

Ortalyq Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 5-0'lık skorla kazandı. 

Eflatun beyazlılara galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere 25, 52 ve 73. dakikalarda Kylian Mbappe ve 83. dakikada Eduardo Camavinga ve 90+3. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

MBAPPE'NİN GOLÜNDE ASİST YAPTI

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, Kylian Mbappe'nin attığı üçüncü golde asisti yapan isim oldu. 

BU SEZON 7 GOL KATKISI

Atletico Madrid'e karşı birer gol ve asistle yıldızlaşan Arda Güler, Kairat Almaty deplasmanında da asist yaparak bu sezon çıktığı 8 maçta 3 gol ve 4 asistlik performansa ulaştı.

REAL 2'DE 2 YAPTI

Devler Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı 2-1 mağlup eden Real Madrid, Kairat Almaty takımını da 4 golle geçerek 2'de 2 yapmayı başardı.

 

