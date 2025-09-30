Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İspanya'da Arda Güler'e ödül: Alonso'nun Real Madrid'inde kilit oyuncu

İspanya Futbol Ligi (LaLiga), Real Madrid forması giyen Arda Güler'i "eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu" seçti. Milli futbolcudan "Madrid ekibinin eylül ayındaki 4 maçından 3'ünü kazanmasına yardımcı oldu" ifadeleriyle övgüyle bahsedildi.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, İspanya 1'inci Futbol Ligi'nde (LaLiga) eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi.

"MUHTEŞEM PERFORMANSIYLA BUNU KAITLADI"

LaLiga'dan yapılan açıklamada, "Arda Güler, LaLiga tarafından eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülüne layık görüldü. Türk oyuncu, Xabi Alonso'nun Real Madrid kadrosunda kilit bir oyuncu haline geldi ve bu ayki muhteşem performansıyla bunu kanıtladı. Bu performans, Madrid ekibinin eylül ayındaki 4 maçından 3'ünü kazanmasına yardımcı oldu" denildi.

Açıklamada, "Arda Güler, aya Real Sociedad'ı 2-1 yendikleri maçta attığı muhteşem golle başladı ve takımının zorlu bir mücadeleden 3 puan çıkarmasına yardımcı oldu. Bu galibiyetin ardından Espanyol'u 2-0 ve Levante'yi 4-1 yendikleri maçlar geldi. Türk oyuncu, bu maçta da öne çıkan oyunculardan biri oldu ve bir de asist yaptı. Real Madrid, ayı Güler'in de harika bir gol attığı derbide Atletico Madrid'e 5-2 yenilerek kapattı" bilgisi verildi.

Arda Güler'in; Fermin Lopez (Barcelona), Javi Guerra (Valencia), Carlos Alvarez (Levante) ve Martim Neto'yu (Elche) geçerek bu ödüle layık görüldüğü ifade edildi.

ÜST ÜSTE 2 YIL AYNI BAŞARI

20 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz sezon da aralık ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

