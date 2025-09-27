Arda Güler, İspanya'yı kasıp kavuruyor: Derbide 11 dakikada bir gol ve bir asist

La Liga'da çıktığı 6 maçta 6 galibiyet alan Xabi Alonso'lu Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Atletico Madrid ile kozlarını paylaşıyor.

Alonso'nun gelişiyle büyük çıkışa geçen ve eflatun beyazlıların hücum organizasyonlarında kilit rol üstlenen Arda Güler, derbide müthiş asistlerine devam etti.

HARİKA GOL PASI

Müsabakanın 25. dakikasında Kylian Mbappe'ye enfes bir pas gönderen genç oyuncu, Fransız yıldızın ağları sarsmasıyla asist hanesine bir gol pası daha ekledi.

ARDA'DAN ENFES GOL VURUŞU

Mücadelenin 36. dakikasında bir kez daha sahne alan Arda Güler, ceza sahasına gönderilen ortaya tekte şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

🔥 Arda Güler'den enfes gol pic.twitter.com/S8kfbapRja — Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) September 27, 2025

ARDA GÜLER'DEN 6 GOL KATKISI

Mbappe’nin attığı golde asist yapan Arda Güler, bu sezon La Liga'da çıktığı 7 maçta 3 gol ve 3 asistlik performansa ulaştı.

İLK 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez, Sörloth, Alvarez

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Arda, Mbappe, Vinicius