Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arda Güler, İspanya'yı kasıp kavuruyor: Derbide 11 dakikada bir gol ve bir asist

Arda Güler, İspanya'yı kasıp kavuruyor: Derbide 11 dakikada bir gol ve bir asist

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler, İspanya&#039;yı kasıp kavuruyor: Derbide 11 dakikada bir gol ve bir asist
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga'nın 7. haftasındaki derbide Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11 başladığı mücadelede Atletico Madrid'in konuğu oluyor. Karşılaşmaya çok iyi bir giriş yapan milli yıldız, Kylian Mbappe'ye harika bir asist yaparak skoru eşitleyen golde büyük pay sahibi oldu. Beraberlik golünün ardından bir kez daha sahneye çıkan Arda, bu kez şık bir gole imza atarak takımını öne geçirdi. Atletico, Real'in golüne Sörloth ile karşılık verdi ve skor 2-2'ye geldi.

La Liga'da çıktığı 6 maçta 6 galibiyet alan Xabi Alonso'lu Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Atletico Madrid ile kozlarını paylaşıyor.

Alonso'nun gelişiyle büyük çıkışa geçen ve eflatun beyazlıların hücum organizasyonlarında kilit rol üstlenen Arda Güler, derbide müthiş asistlerine devam etti. 

HARİKA GOL PASI 

Müsabakanın 25. dakikasında Kylian Mbappe'ye enfes bir pas gönderen genç oyuncu, Fransız yıldızın ağları sarsmasıyla asist hanesine bir gol pası daha ekledi. 

ARDA'DAN ENFES GOL VURUŞU

Mücadelenin 36. dakikasında bir kez daha sahne alan Arda Güler, ceza sahasına gönderilen ortaya tekte şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

ARDA GÜLER'DEN 6 GOL KATKISI

Mbappe’nin attığı golde asist yapan Arda Güler, bu sezon La Liga'da çıktığı 7 maçta 3 gol ve 3 asistlik performansa ulaştı.

İLK 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez, Sörloth, Alvarez

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Arda, Mbappe, Vinicius

Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD'de ekonomik kaygılar artıyor! Enflasyon ve hayat pahalılığı endişesi zirvedeBMGK'nın yaptırım kararı İran'ı harekete geçirdi! Avrupa’daki Büyükelçiler Tahran'a çağrıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Szymanski'nin menajerinden Mourinho itirafı: Teklif anında reddedildi! - SporSzymanski için Mourinho ve ayrılık itirafı: Hemen ret geldi!Antalyaspor Başkanı Perçin canlı yayında konuştu: Emre Belözoğlu için Fenerbahçe açıklaması - SporBelözoğlu için Fenerbahçe açıklaması geldiŞampiyonlar Ligi heyecanı: Galatasaray'da Liverpool mesaisi başladı - SporGalatasaray'da Liverpool mesaisi başladıMilli maçta sakatlanmıştı! Fenerbahçeli oyuncu ameliyat oldu - SporMilli maçta sakatlanmıştı! Fenerbahçeli oyuncu ameliyat olduLille'e kötü haber: Teknik direktöründen Berke Özer açıklaması - SporLille'e kötü haber: Teknik direktöründen Berke açıklamasıGalatasaray'ın zorlu fikstürü: İşte Süper Lig ve Avrupa'da kritik 7 maç... - SporAslan'ın zorlu fikstürü: Lig ve Avrupa'da kritik 7 maç...
Sonraki Haber Yükleniyor...