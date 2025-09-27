Arda Güler, İspanya'yı kasıp kavuruyor: Derbide 11 dakikada bir gol ve bir asist
İspanya La Liga'nın 7. haftasındaki derbide Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11 başladığı mücadelede Atletico Madrid'in konuğu oluyor. Karşılaşmaya çok iyi bir giriş yapan milli yıldız, Kylian Mbappe'ye harika bir asist yaparak skoru eşitleyen golde büyük pay sahibi oldu. Beraberlik golünün ardından bir kez daha sahneye çıkan Arda, bu kez şık bir gole imza atarak takımını öne geçirdi. Atletico, Real'in golüne Sörloth ile karşılık verdi ve skor 2-2'ye geldi.
La Liga'da çıktığı 6 maçta 6 galibiyet alan Xabi Alonso'lu Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Atletico Madrid ile kozlarını paylaşıyor.
Alonso'nun gelişiyle büyük çıkışa geçen ve eflatun beyazlıların hücum organizasyonlarında kilit rol üstlenen Arda Güler, derbide müthiş asistlerine devam etti.
HARİKA GOL PASI
Müsabakanın 25. dakikasında Kylian Mbappe'ye enfes bir pas gönderen genç oyuncu, Fransız yıldızın ağları sarsmasıyla asist hanesine bir gol pası daha ekledi.
🤩 Arda'nın asisti, Mbappe'nin golüpic.twitter.com/xfgmNE1t8J— Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) September 27, 2025
ARDA'DAN ENFES GOL VURUŞU
Mücadelenin 36. dakikasında bir kez daha sahne alan Arda Güler, ceza sahasına gönderilen ortaya tekte şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.
🔥 Arda Güler'den enfes gol pic.twitter.com/S8kfbapRja— Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) September 27, 2025
ARDA GÜLER'DEN 6 GOL KATKISI
Mbappe’nin attığı golde asist yapan Arda Güler, bu sezon La Liga'da çıktığı 7 maçta 3 gol ve 3 asistlik performansa ulaştı.
İLK 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez, Sörloth, Alvarez
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Arda, Mbappe, Vinicius