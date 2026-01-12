Sivas’ta soğuk havanın etkisini gösterdiği binlerce yıllık Şuğul Kanyonu'nda oluşan dev sarkıtlar görenleri şoke etti. İlk kez bu kadar uzun sarkıt görünen kanyonda, buz sarkıtların boyu 5 metreyi aştı.

Sivas'ta bulunan ve binlerce yıllık geçmişi olan Şuğul Kanyonu'nda devasa buz sarkıtları oluştu. Boyları 5 metreyi bulabilen buz sarkıtları, Sivas'ta soğuk havanın boyutunu gözler önüne serdi.

GÖRENLER İNANAMADI

Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Sivas'ın Gürün ilçesinde, soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan, binlerce yıllık geçmişe sahip Şuğul Kanyonu yaz aylarında serin havası ile dikkatleri üzerine çekerken, kış aylarında da dikkat çekti.

Sivas’ta bir ilk! Binlerce yıllık kanyonda şaşırtan manzara, boyu 5 metreye yaklaştı

BOYU 5 METREYİ BULDU

Yıl boyunca birçok misafiri ağırlayan kanyonda soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluştu. Dev sarkıtlar görenleri hayrete düşürürken, sarkıtların boyu 5 metreyi buldu.

Sivas’ta bir ilk! Binlerce yıllık kanyonda şaşırtan manzara, boyu 5 metreye yaklaştı

“HERKESİN GÖRMESİ GEREKİYOR”

İstanbul'dan gelen Ömer Keçiyokuşu, şöyle konuştu: Burada çok güzel buz sarkıtları oluşmuş. Aslında Şuğul Kanyonu dört mevsim çok güzel bir yer. Buz sarkıtlarının oluşmasıyla da kartpostallık görüntüler oluşmuş. Bence herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. Gerçekten müthiş bir yer.

Sivas’ta bir ilk! Binlerce yıllık kanyonda şaşırtan manzara, boyu 5 metreye yaklaştı

“İLK DEFA GÖRÜYORUM”

Fatma Nur Kayacı, ise “Şuğul Kanyonu'nu gezmeye geldik. Görüldüğü üzere sarkıtlar oluşmuş. Çok ilgimizi çekti. Böylesi sarkıtları hayatımda ilk defa görüyorum. Gerçekten kartpostallık görüntüler ortaya çıkmış" dedi.

Sivas’ta bir ilk! Binlerce yıllık kanyonda şaşırtan manzara, boyu 5 metreye yaklaştı

Haberle İlgili Daha Fazlası