Thierry Henry, Galatasaray'a hayran kaldı: Her takımı yener!

Thierry Henry, Galatasaray - Liverpool karşılaşmasını İngiltere'deki yayıncı CBS Sports’ta yorumladı. Sarı-kırmızılı takımın İngiliz ekibi karşısında sergilediği futbola övgüler yağdıran Fransız futbol adamı, "Her takımı yenecek güçteler" dedi.

"GALATASARAY HER TOP İÇİN SAVAŞTI"

Galatasaray’ın ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çeken Henry, "Futbolda biraz şansa ihtiyacınız vardır. Penaltı doğru karardı ama Galatasaray her top için savaştı. Osimhen bazı pozisyonları değerlendiremedi. Takım arkadaşlarına pas verse skor daha farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı.

"EVLERİNDE HERKESİ YENEBİLİRLER"

Sarı-kırmızılı futbolcuların sahada üst düzey performans sergilediğini vurgulayan 48 yaşındaki eski futbolcu, "Maç boyunca Liverpool'u rahatsız ettiler. Harika bir mücadele ortaya koydular. Galatasaray’ın, Avrupa’da her takıma karşı kazanma şansı var. İyi günlerinde ve evlerinde oynuyorlarsa herkesi yenebilirler" şeklinde konuştu.