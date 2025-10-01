Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Thierry Henry, Galatasaray'a hayran kaldı: Her takımı yener!

Thierry Henry, Galatasaray'a hayran kaldı: Her takımı yener!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın dev kulüpleri Juventus, Arsenal ve Barcelona'da forma giyen Fransız futbolunun efsanelerinden Thierry Henry, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı aldığı 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi. 

Thierry Henry, Galatasaray - Liverpool karşılaşmasını İngiltere'deki yayıncı CBS Sports’ta yorumladı. Sarı-kırmızılı takımın İngiliz ekibi karşısında sergilediği futbola övgüler yağdıran Fransız futbol adamı, "Her takımı yenecek güçteler" dedi.

Thierry Henry, Galatasaray'a hayran kaldı: Her takımı yener! - 1. Resim

"GALATASARAY HER TOP İÇİN SAVAŞTI"

Galatasaray’ın ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çeken Henry, "Futbolda biraz şansa ihtiyacınız vardır. Penaltı doğru karardı ama Galatasaray her top için savaştı. Osimhen bazı pozisyonları değerlendiremedi. Takım arkadaşlarına pas verse skor daha farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Thierry Henry, Galatasaray'a hayran kaldı: Her takımı yener! - 2. Resim

"EVLERİNDE HERKESİ YENEBİLİRLER"

Sarı-kırmızılı futbolcuların sahada üst düzey performans sergilediğini vurgulayan 48 yaşındaki eski futbolcu, "Maç boyunca Liverpool'u rahatsız ettiler. Harika bir mücadele ortaya koydular. Galatasaray’ın, Avrupa’da her takıma karşı kazanma şansı var. İyi günlerinde ve evlerinde oynuyorlarsa herkesi yenebilirler" şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Barcelona - PSG maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11 belli olduABD ve İsrail’den İran’a operasyon sinyali! Tankerler Katar’a yığıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF'den Amedspor'a 'Kürtçe reklam' nedeniyle ikinci ceza - SporTFF'den Amedspor kararı: 'Kürtçe reklam'dan ikinci cezaLiverpool'u deviren Galatasaray kasayı doldurdu: Tek gol, milyonlarca euro! - SporGalatasaray kasayı doldurdu: Tek gol, milyonlarca euro!Süper Lig'de dev maç: Galatasaray - Beşiktaş! Sergen Yalçın'ın dikkat çeken derbi istatistiği - SporLigde dev derbi: Sergen Yalçın'ın dikkat çeken istatistiğiŞampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 33 gol: Tek mücadele berabere bitti - SporDevler Ligi'nde 9 maçta 33 gol: Tek mücadele berabere bittiTümer Metin'den Liverpool maçı sonrası Sanchez iddiası: Liverpool'da oynasa kimse gelemez! - Spor'G.Saray'dan alıp Liverpool'a koy, kimse gelemez'Hasan Şaş'tan Galatasaray'a övgüler: Artık korkarak gelecekler! - SporŞampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Artık korkarak gelecekler!
Sonraki Haber Yükleniyor...