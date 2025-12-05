Geçtiğimiz aylarda faaliyet izni iptal edilen Arex Sigorta A.Ş.'ye operasyon düzenlendi. Yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 18'i gözaltına alınırken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şirkete kayyım atanmasını talep etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Arex Sigorta A.Ş. ile ilgili bir açıklamada bulundu. Şirkete başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldığını duyuran savcılık, bu kişilerin 18'inin gözaltına alındığını diğer 12 kişinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ayrıca, şirkete kayyım atanması talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında;

Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin, 'kefalet sigortası sözleşmesi' adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödemeler tahsil ettikleri, ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri tespit edilmiştir.

30 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Bu doğrultuda haklarında gözaltı kararı verilen toplam 30 şüpheliye yönelik olarak 8 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş; 18 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, firari durumda bulunan 12 kişi hakkında ise yakalama çalışmalarına devam edilmektedir.

KAYYIM ATANMASI İSTENDİ

Öte yandan, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta A.Ş. hakkında, sulh ceza hâkimliğinden kayyım atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanması talep edilmiştir.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."

