Osmaniye'de seyir halindeki tır, otoyolda kontrolden çıkarak Hamıs Çayı'na düştü. Karton yüklü tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Osmaniye gişelerinin yaklaşık 5 kilometre ilerisinde edinilen bilgilere göre, karton yüklü tır henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarından Hamıs Çayı'na düştü.

ORACIKTA CAN VERDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü Mustafa Canik'in (54) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Karton yüklü tır, çaya uçtu! Sürücü oracıkta can verdi

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

