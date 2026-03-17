Otomobil dünyasının en ikonik modellerinden biri olan Honda Civic, 12. nesliyle devrim niteliğinde yeniliklere hazırlanıyor. Yeni nesil Civic’in 2026'nın sonu veya 2027'nin başında yollara çıkması bekleniyor.

Honda, yeni nesil Civic üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Kamuflajlı test süreçlerinden sızan ilk detaylar, otomobilin sadece görsel olarak değil, mühendislik anlamında da ciddi bir gelişim kaydedeceğini gösteriyor. Resmi tasarımlar henüz paylaşılmasa da, Honda'nın yeni tasarım dili ipuçlarını veriyor. Tasarımcı Theophilus Chin, markanın güncel tasarımlarından ilhamla görselleri oluşturdu.

Yeni Civic'in, markanın e:NS2 gibi modern elektrikli modellerinde gördüğümüz keskin LED far imzasına ve daha agresif bir ön tampon yapısına sahip olması bekleniyor. Yan profilden daha akıcı ve sportif bir silüet sergileyecek olan modelin, arka bölümde de boydan boya uzanan veya daha ince formlu LED stop gruplarıyla geleceği tahmin ediliyor.

90 KİLOGRAM HAFİFLEYEN YENİ MİMARİ

Honda'nın güncellenmiş platform mimarisi sayesinde araç, mevcut modele göre yaklaşık 90 kg daha hafif olacak. Bu hafifleme, sadece performans ve yakıt verimliliğine katkı sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda daha net direksiyon tepkileri ve dengeli bir yol tutuşu beraberinde getirecek.

e:HEV HİBRİT SİSTEMDE YÜZDE 30 VERİMLİLİK ARTIŞI

Teknik tarafta Honda, e:HEV kendi kendini şarj eden hibrit sistemini bir üst seviyeye taşıyor:

-2.0 litrelik dört silindirli motor ile iki elektrik motorunun kombinasyonu, yaklaşık yüzde 30 daha fazla yakıt verimliliği sunacak.

-İlk olarak Prelude konseptinde tanıtılan Honda S+ Shift sistemi, fiziksel bir vites kutusu olmamasına rağmen yazılım, ses ve tork yönetimiyle sürücüye gerçekçi bir vites geçiş hissi yaşatacak.

-Yeni "Hareket Yönetim Sistemi" sayesinde araç, virajlarda çok daha dengeli ve stabil bir karakter sergileyecek.

STRATEJİK PARÇA PAYLAŞIMI

Honda, maliyetleri düşürmek ve geliştirme sürecini hızlandırmak adına yeni Civic'in parçalarının yaklaşık yüzde 60'ını HR-V, CR-V ve Accord modelleriyle ortak kullanacak. Bu strateji, yeni teknolojilerin son kullanıcıya daha erişilebilir fiyatlarla ulaşmasını sağlayabilir.

TÜRKİYE’DE SATIŞI DURDURULDU

Türkiye’de uzun süre en sevilen sedan modellerden biri olan Civic, markanın ürün gamından çıkarıldı. Ocak ayında gelen açıklamada, “"Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları ile birlikte Civic model araçları bir süre ürün gamımızdan çıkartma kararı almış bulunuyoruz.” denilmişti. Markanın Gebze’deki fabrikasında 1997 yılında Civic üretimi başlamış, 2021 yılında sona erene kadar 5 farklı nesil üretilmişti. Türkiye’de üretimin sonlanmasıyla Tayland’dan gelen araçların fiyatları ek vergiler nedeniyle oldukça yükselmişti.

