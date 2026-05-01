Azerbaycan, Avrupa Birliği’nin (AB) Bakü Büyükelçisi Marijana Kujundzic'i Avrupa Parlamentosu’nda (AP) kabul edilen karar sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağırarak, protesto notası verdi.

Azerbaycan ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasındaki ipler tamamen koptu.



Bakü yönetimi, AP’nin Karabağ ve Ermeni nüfusuna ilişkin kararlarını "taraflı ve gerçeği yansıtmayan" olarak değerlendirerek, kurumla tüm ilişkileri dondurma kararı aldığını duyurdu.

Meclis tarafından kabul edilen kararla, AP ile tüm alanlardaki işbirliğinin durdurulmasına, AB-Azerbaycan Parlamenter İşbirliği Komitesi’ndeki faaliyetlerin sonlandırılmasına ve Euronest Parlamenter Asamblesi üyeliğinden çıkılmasına karar verildi.

AB BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Ayrıca AB’nin Bakü Büyükelçisi Marijana Kujundzic, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Görüşmede Azerbaycan tarafı, Avrupa Parlamentosu’nun kararlarına tepki göstererek büyükelçiye resmi protesto notası iletti.

"İÇ İŞLERİMİZE MÜDAHALE EDİLİYOR"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ’dan ayrılan Ermenilerin geri dönüşü ve sözde "savaş esirlerinin" serbest bırakılması yönündeki çağrılara tepki göstererek, Ermenilerin bölgeden gönüllü olarak ayrıldığını ve sunulan entegrasyon planlarını reddettiğini hatırlattı.

Hapisteki kişilerin ise terörizm ve savaş suçları nedeniyle yargılandığı bilgisi iletildi.

ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Öte yandan Milli Meclis tarafından kabul edilen kararda Ermeni kültürel mirasının korunması çağrısı yapan Avrupa kurumlarının, 30 yıllık işgal döneminde tahrip edilen Azerbaycan mirasına karşı "sağır ve dilsiz" kaldığı hatırlatıldı. AP’nin bu yaklaşımının Güney Kafkasya’daki barış çabalarına zarar verdiği ve bölgedeki gerilimi tırmandırma riski taşıdığı konusunda AB tarafı uyarıldı.

azerbaycan ve ab arasında kriz büyüyor

AP'de dün kabul edilen kararda Azerbaycan'a Karabağ'ı terk eden Ermenilerin geri dönüşünü sağlama çağrısında bulunulmuş, hapiste bulunan Ermenistan vatandaşlarının serbest bırakılması talep edilmişti.

Kararda ayrıca Ermenilere ait kültürel mirasın korunması çağrısı yer almıştı.

Bu durum üzerine AB'nin Bakü Büyükelçisi Marijana Kujundzic Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve AB'ye nota verilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası