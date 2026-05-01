1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. İşçi ve memur sendikaları, farklı şehirlerde meydanlara çıkarak emek, ücret adaleti ve sosyal haklara ilişkin taleplerini dile getiriyor. İstanbul’da kutlamaların adresi Kadıköy ve Kartal.

VALİLİK'TEN 1 MAYIS TEDBİRLERİ

İstanbul Valiliği, kent genelinde geniş güvenlik ve ulaşım tedbirleri aldı. Taksim başta olmak üzere Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy’de çok sayıda yol trafiğe kapatılırken, M2 metro hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey durakları ile füniküler hatlarında seferler geçici olarak durduruldu.

Kadıköy ve Kartal’da DİSK, KESK, Mimar ve Mühendisler Odası ile Türk Tabipleri Birliği’nin de aralarında bulunduğu gruplar miting düzenliyor.

HAK-İŞ CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyeleri, Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk, Kazancı Yokuşu'na karafil bıraktı. Anıta gelen diğer sendikalar da yaptıkları açıklamalarda, işçilerin sosyal haklarından hayat koşullarına, çalışma şartlarından istihdamına kadar birçok noktada iyileştirme ve düzenleme yapılması yönünde taleplerde bulundu.

İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE POLİS MÜDAHALESİ

İstanbul’da Mecidiyeköy ve Beşiktaş’ta izinsiz yürüyüş girişimlerine polis müdahale ediyor. Toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla yapılan müdahalelerde bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildiriliyor.

Türkiye’nin diğer şehirlerinde de 1 Mayıs etkinlikleri sürüyor.

ANKARA

Ankara’da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde bir araya gelen işçiler ile DİSK, KESK, TMMOB ve sivil toplum örgütleri, mitingin yapılacağı Tandoğan Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

İZMİR

İzmir'de Alsancak Kültürpark'ta toplanan kortejler Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyor.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Hatboyu ve Zübeyde Hanım caddeleri üzerinde yürüyüş yapan gruplar için polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, katılımcılar kontrol noktalarında üst aramasından geçirilerek alana dahil ediliyor.

ERZURUM

Erzurum’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında bir konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erdoğan Çelik, çalışma hayatının güncel sorunlarına ve sendikal taleplere dikkat çekti.

"REFAHIN ADİL PAYLAŞILMASINI İSTİYORUZ"

Konuşmasında ekonomik göstergeler ve çalışanların alım gücü üzerinde duran Başkan Çelik, tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunması gerektiğini vurgulayarak, "Ücrette adalet, vergide hakkaniyet, işte güvence ve sosyal adalet için meydanlardayız. Emekçilerin ve emeklilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, refahın adil paylaşılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ARDAHAN

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi Ardahan'da da coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinden itibaren bir araya gelen vatandaşlar, meydanlarda toplanarak hem taleplerini dile getirdi hem de bayram havasında etkinlikler gerçekleştirdi.

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında KESK binası önünde bir araya gelen işçiler ve yurttaşlar, halaylarla başlayan programın ardından basın açıklaması yaptı.

BOLU

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. İzzet Baysal Anıtı önünde bir araya gelen siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, Kent Meydanı'na yürüdü. Yağmura rağmen İzzet Baysal Caddesi boyunca yürüyen kalabalık, slogan ve ıslıklar attı. Vatandaşlar, meydana polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasından sonra girdi. Meydanda toplanan kalabalık, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmalarının ardından müzikler eşliğinde halay çekti. Etkinlik, çekilen halayın ardından son buldu.

