Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti İngiliz basınında: Slot'un Türkiye kabusu!

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ın ev sahipliği yaptığı müsabakadan zaferle ayrılan taraf temsilcimiz Galatasaray oldu. İngiliz basını, Premier Lig ekibi Liverpool'a karşı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık galibiyetine geniş yer ayırdı.

"ALDIĞI KARARLAR GERİ TEPTİ"

"Slot’un Türkiye kabusu, İstanbul yenilgisi Liverpool teknik direktörünü afallattı" başlığını tercih eden Daily Telegraph, "Arne Slot’un dokunduğu her şeyin altına dönüştüğü 15 ayın ardından artık Hollandalı teknik adamın farklı bir yüzünü görmek gerekecek. Rams Park’taki çılgın gürültü içinde aldığı kararlar geri tepti ve Liverpool takımı üst üste mağlubiyetler aldı" ifadelerini kullandı.

Haberde, "Galatasaray taraftarları, maçtan bir gece önce havai fişekler patlatarak Slot’un oyuncularını uyutmamaya çalıştı. Bu mağlubiyet ise küçük bir uyarı oldu. Türkiye şampiyonu bu sezon Süper Lig’de yüzde 100’lük seriye sahipti ve bu formunu maça da taşıdı. Alisson’ın kurtarışları daha fazla gole engel oldu" denildi.

Daily Telegraph, sarı-kırmızılı taraftarların takımlarına desteğini, "1993’te Galatasaray’ın Ali Sami Yen Stadı'nda Manchester United’ı ağırlayıp 'Cehenneme Hoş Geldiniz' atmosferini oluşturduğu günlerdeki gibi bir stat belki bir daha olmayacak ama Rams Park deniyor. Başlama düdüğünde 52.600 kişilik arena kırmızı-sarıya bürünmüş, neredeyse tüm taraftarlar ayakta ve zıplıyordu. Liverpool oyuncuları topa sahip olduğunda kulakları sağır eden bir uğultu yükseliyor, ev sahibi taraftarların ıslıkları ve yuhalamaları top geri kazanılana kadar sürüyordu. Bu ortam çılgın bir futbol, karışık düşünceler ve tecrübeli oyuncuların bile zaman zaman sadece içgüdüyle hareket ettiği anlar oluşturdu" ifadeleriyle okurlarına aktardı.

"GALATASARAY'IN KULAKLARI SAĞIR EDEN KAZANINDA ERİDİ"

Times gazetesi, "Alisson’un sakatlığı, sönük Liverpool için kötü bir geceyi mühürledi" başlığıyla verdiği haberde, "Cumartesi günü Crystal Palace karşısında tökezleyen Arne Slot’un takımı, Galatasaray’ın kulakları sağır eden kazanında eridi, çok fazla hata yaptı ve Victor Osimhen’in penaltısıyla mağlup oldu" ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik adamın çözmesi gereken sorunlar olduğuna değinen Times, "Ne kadar yumuşak olsa da Liverpool bu maçı kazanmayı hak ettiklerini güvenle söyleyemezdi. Şimdi üst üste ikinci mağlubiyetle karşı karşıyalar. Liverpool her topa sahip olduğunda tribünlerden beyin kaynatan ıslıklarla boğuldular. Galatasaray bu enerjiyi presine aktarmaya çalıştı, oyuna çılgın bir tempo kattı ve Liverpool’u ilk yarıda sarstı" değerlendirmesine yer verdi.

"Slot’un cehennem gecesi. Alisson ve Ekitike sakatlandı, Kırmızılar çöktü" başlığıyla haberi veren Guardian gazetesi, "Mağlubiyet daha ağır olabilirdi, Galatasaray’ın santrforu ikinci yarının başında iki net fırsatı heba etti ama sonuç yine de hak edilmişti. Rams Park, başlama vuruşundan 45 dakika önce gürültüyle titreşiyordu. Liverpool’un her dokunuşu, bitmek bilmeyen sağır edici ıslıklarla karşılandı. Başlama anında dev ekranda ve dijital panolarda Diogo Jota’ya yapılan zarif anma ise dikkat çekti" yorumunu yaptı.

"Osimhen, Arne’ye bir yenilgi daha tattırdı" diyen Daily Mirror, "2005’teki müthiş geri dönüş standartlarında bir şeye gerek olmayabilirdi ama Liverpool, Galatasaray’a karşı neredeyse hiç tehdit oluşturamadı. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için Milan’ı penaltılarda devirdikleri unutulmaz geri dönüşün yaşandığı şehre geri dönen Arne Slot’un takımı, bu kez eli boş ayrıldı" ifadelerini kullandı.

"Liverpool bedeli ödedi" başlığını kullanan I Gazetesi'nde, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde yedi yıl sonra sahasında galip gelirken, Victor Osimhen’in 16. dakikadaki penaltısıyla Liverpool’un kırılgan savunmasından faydalandı. 20 yıl önce kupayı kaldırdıkları İstanbul’da bu kez ikinci bir geri dönüş yaşanmadı. Aksine, rakibin açılış maçında 5-1 kaybetmiş olmasına rağmen Liverpool daha ağır bir yenilgiden zor kurtuldu" denildi.

"LIVERPOOL ŞU AN FUTBOL DEĞİL, BASKETBOL OYNUYOR"

CBS Sports’a konuşan Liverpool'un eski kaptanı Jamie Carragher, Arne Slot’un takımının üst düzey bir ekip gibi oynamadığını belirterek, "Ben şu anda bir üst düzey takım izlemiyorum. Liverpool şu an futbol değil, basketbol oynuyor. Oyun baştan sona gidip geliyor ve bence üst düzey takımlar böyle oynamaz" yorumunu yaptı.

Carragher, Liverpool’un geçen sezon disiplinli, çalışkan bir takım görüntüsü verdiğini belirterek, "Bu sezon yapılan büyük transferlerle 'biraz yıldız tozu serpilmiş' ama oyun dengesini kaybetmiş görünüyor. Slot, harika bir menajer ama şu anda Liverpool geçen seneki çalışkan takım görüntüsünden uzaklaştı" şeklinde konuştu.

BBC Sport ise haberinde, "Liverpool oyuncularının uykusunu kaçırmak için İstanbul’daki otellerinin önünde havai fişekler patlatıldı ama aslında onları uyandırması gereken şey üst üste gelen ikinci mağlubiyet oldu. Liverpool hala Premier Lig’in zirvesinde ve ortada bir kriz yok. Ancak Slot’un Liverpool’u, Jurgen Klopp sonrası parlak açılışının aksine, bu sezon bir 'geçiş yılı' görüntüsü veriyor" değerlendirmesini yaptı.