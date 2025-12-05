Rusya’da yüzlerce Porsche, uydu tabanlı araç takip sistemindeki olası sabotaj nedeniyle aniden kilitlenip çalışmaz hâle geldi; uzmanlar elektronik savaş kaynaklı bir blokaj ihtimaline dikkat çekiyor.

Rusya’da yüzlerce Porsche marka araba, aniden kilitlendi, durdu ve bir daha da çalışmadı. Sıkıntının, uydu güvenlik ünitesi Araç Takip Sistemi’nden (VTS) kaynaklandığı düşünülüyor.

Bu sistem, Cayennes ve Panameras gibi ödüllü modeller de dâhil bu arabaların hepsinde fabrika çıkışlı olarak mevcut.

"MERAK ETMEYİN, HALLEDECEĞİZ"

Ülkedeki en büyük dağıtım firması Rolf “Muhtemelen sisteme kasıtlı olarak müdahale edildi” açıklamasında bulundu. Çoğu kullanıcı, tamir etmeye çalışırken lüks arabalarına zarar verdi. Bir tamirci de video çekerek “Servisimizde çok sayıda Porsche var. Bunlar sadece bize getirilenler. Ama merak etmeyin, halledeceğiz” ifadesiyle müşterilerini teskin etmeye çalıştı.

Uzmanlar, uydu alarm sisteminin bloke olmasının elektronik savaş kapsamında meydana gelmiş olabileceği görüşünde.

Haberle İlgili Daha Fazlası