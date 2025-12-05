Türkiye Gazetesi
Haftanın sanat ajandası | Barbara Hannigan
Barbara Hannigan İstanbul'da konser verecek, keman sanatçısı Ercan Köktürk sanatseverlerle buluşacak ve "No Other Land" filmi seyirciyle buluşacak... İşte detaylar....
Kültür - Sanat 51 dk önce
İstanbul, Aralık ayında Grammy ödüllü şef ve soprano Barbara Hannigan konseri, keman sanatçısı Ercan Köktürk konseri ve Oscar ödüllü "No Other Land" filminin gösterimi gibi çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.
- Grammy ödüllü şef ve soprano Barbara Hannigan, 11 Aralık'ta Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile konser verecek.
- Keman sanatçısı Ercan Köktürk, 7 Aralık'ta AKM'de Farid Farjad eserlerini seslendirecek.
- Oscar ödüllü "No Other Land" filmi, 13 Aralık'ta Kadıköy Sineması'nda gösterilecek.
MURAT ÖZTEKİN - Grammy ödüllü şef ve soprano Barbara Hannigan, 11 Aralık'ta Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'de çok özel bir konser verecek.
İstanbul AKM, 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek konserde keman sanatçısı Ercan Köktürk, Farid Farjad'ın eserlerinden oluşan özel bir repertuvarı sanatseverlerle buluşturacak.
Filistin'in direniş hikâyesi, Oscar ödüllü "No Other Land" filmi, Uluslararası Af Örgütünün (UAÖ) desteğiyle seyirciyle buluşacak. Eser, 13 Aralık'ta saat 15.30'da İstanbul'daki Kadıköy Sinemasında gösterilecek.
