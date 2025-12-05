Barbara Hannigan İstanbul'da konser verecek, keman sanatçısı Ercan Köktürk sanatseverlerle buluşacak ve "No Other Land" filmi seyirciyle buluşacak... İşte detaylar....

MURAT ÖZTEKİN - Grammy ödüllü şef ve soprano Barbara Hannigan, 11 Aralık'ta Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'de çok özel bir konser verecek.

İstanbul AKM, 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek konserde keman sanatçısı Ercan Köktürk, Farid Farjad'ın eserlerinden oluşan özel bir repertuvarı sanatseverlerle buluşturacak.

Filistin'in direniş hikâyesi, Oscar ödüllü "No Other Land" filmi, Uluslararası Af Örgütünün (UAÖ) desteğiyle seyirciyle buluşacak. Eser, 13 Aralık'ta saat 15.30'da İstanbul'daki Kadıköy Sinemasında gösterilecek.

