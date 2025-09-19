Grammy ödüllü söz yazarı Brett James'ten sevenlerini üzen haber! Uçak kazasında hayatını kaybetti

Grammy Ödüllü söz yazarı Brett James Kuzey Carolina’da kendi kullandığı uçak ile kaza yaptı. Feci olayda, küçük uçak bir okulun yakınındaki tarlaya düştü.

2 KİŞİ DAHA CAN VERDİ

Kazada uçakta James’le birlikte iki kişinin daha bulunduğu ve onların da kurtarılamadığı kaydedildi. Düşen uçağın modeli Cirrus SR22T olarak belirtilirken FlightAware verilerine göre ünlü ismin üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. Metro’nun haberine göre, kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililer kazaya ilişkin soruşturma başlatılacağını belirtti.

BRETT JAMES KİMDİR?

Amerikalı şarkı yazarı ve müzik yapımcısı Brett James 5 Haziran 1968 tarihinde Oklahoma'da doğdu. Müzik kariyerine 1990'lı yıllarda country şarkıcısı olarak başlamış olsa da, esas başarısını şarkı yazarlığı alanında elde etti.

GRAMMY ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Ünlü söz yazarı, Carrie Underwood, Kenny Chesney, Jason Aldean ve Kelly Clarkson olmak üzere pek çok ünlü sanatçı için şarkı yazmıştır. En çok bilinen eserlerinden biri, Carrie Underwood'un seslendirdiği ve 2007'de Grammy ödülü kazanan "Jesus, Take the Wheel" adlı parçadır. Müzik dünyasında güçlü bir isim olarak bilinen James, özellikle şarkı sözü yazarlığı konusundaki yeteneğiyle sektörde önemli bir yer edinmiştir.