Ünlü bankaya siber saldırı! Fidye ödenmezse veriler sızdırılacak, Türkiye'de şubeleri var

Ünlü bankaya siber saldırı! Fidye ödenmezse veriler sızdırılacak, Türkiye'de şubeleri var

Ünlü bankaya siber saldırı! Fidye ödenmezse veriler sızdırılacak, Türkiye&#039;de şubeleri var
Ünlü Rus hacker grubu Qilin, İsviçre merkezli Habib Bank AG Zurich’in sistemlerine sızdığını ve 2,5 terabayttan fazla veriyi ele geçirdiğini duyurdu. 1967’de kurulan bankanın Türkiye’de de şubeleri bulunuyor.

Uluslararası finans dünyası yeni bir siber saldırı şokuyla sarsıldı. Ünlü Rus hacker grubu Qilin, İsviçre merkezli Habib Bank AG Zurich’e saldırı düzenlediğini ve bankanın müşteri verileri ile kaynak kodunu ele geçirdiğini iddia etti.

2,5 TB VERİ ÇALINDI

Qilin çetesi, karanlık ağ üzerindeki blogunda bankayı en yeni kurban olarak listeledi. 5 Kasım tarihli paylaşımda, hackerlar 2,5 terabayttan fazla veri ve yaklaşık 2 milyon dosya çaldıklarını ileri sürdü. Çete, iddiasını kanıtlamak için pasaport numaraları, hesap bakiyeleri, işlem bildirimleri ve dahili yazılım kodlarını içeren ekran görüntülerini de yayınladı.

Siber güvenlik platformu Cybernews, paylaşılan örnekleri inceledi ve verilerin gerçek müşteri bilgileriyle örtüştüğünü tespit etti.

BANKA İHLALİ DOĞRULADI

İsviçre, İngiltere, BAE, Hong Kong, Kenya, Güney Afrika ve Kanada’da faaliyet gösteren bankanın yetkilileri, bilgisayar sistemlerine yasa dışı erişim sağlandığını doğruladı.

TÜRKİYE'DEKİ ŞUBE MERCEK ALTINDA

1967’de Pakistan’da kurulan Habib Bank AG Zurich’in Türkiye’de de şubesi bulunuyor.

Bankanın Türkiye operasyonlarının da saldırıdan etkilenip etkilenmediği henüz açıklanmadı.

FİDYE ÖDENMEZSE VERİLER SIZDIRILACAK

Saldırganların kurbanlarını fidye ödemeye zorlamak için uyguladığı klasik yöntemlerden biri, hedef kurumları kendi sitelerinde listelemek. Talepler karşılanmadığında ise verilerin kamuya açıklanması veya satılması tehdidi devreye giriyor.

SİBER SALDIRI ZİNCİRİ GENİŞLİYOR

Qilin grubu, son iki yılda Volkswagen Group France, Asahi Holdings, Nissan, SK Telecom ve ABD merkezli MedImpact gibi devleri hedef aldı. Grup, kısa süre önce Rusya bağlantılı LockBit ve DragonForce çeteleriyle ittifak kurarak saldırı kapasitesini artırdı.

FİNANS SEKTÖRÜ ALARMA GEÇTİ

Uzmanlar, Qilin’in finans kurumlarını hedef almasının sektördeki güvenlik endişelerini büyüttüğünü belirtiyor.
Son aylarda HSBC USA, Jordan Kuwait Bank ve Bank of China gibi birçok banka da benzer fidye yazılımı saldırılarının hedefi olmuştu.

HABİB BANK AG ZURİCH KİMDİR?

1967’de kurulan banka, dünya genelinde 587 ofis ve 7.900’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteriyor. 2024 yılı itibarıyla bankanın toplam gelirinin 750 milyon dolar olduğu kaydedildi.

