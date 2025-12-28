İhlas Haber Ajansı
Hatay'da sıcak saatler! Vince çıkan adam intihara kalkıştı
İskenderun’da kule vincine çıkan şahıs, itfaiye ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu intihardan vazgeçirildi.
Olay, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan şantiyedeki vince çıkan K.A. isimli erkek şahıs, intihar edeceğini söyledi.
İTFAİYE EKİPLERİ İKNA ETTİ
Durum üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri şahsı konuşarak ikna ettiler. Çıktığı vinçten indirilen K.A., kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.
