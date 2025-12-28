Son dakika... Ege! mahlaslı ünlü rapçi Ege Karataşlı, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir diğer ismin ise Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu olduğu öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü, iş insanları, sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerini kapsayan uyuşturucu operasyonu genişletildi. Soruşturma kapsamında gözaltılar sürerken, operasyonda iki tanınmış isim daha yakalandı.

Burak Doğan'ın X'teki paylaşımına göre; “Ege!” mahlaslı rapçi Ege Karataşlı ve 2016’da Miss Türkiye Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Soldaki Buse İskenderoğlu sağdaki Şevval Şahin

ŞEVVAL ŞAHİN’İN YAKIN ARKADAŞI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin’in, Buse İskenderoğlu’nun yakın arkadaşı olduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada daha önce “Ülkeme döneceğim” açıklamasında bulunan Şahin’in henüz Türkiye’ye dönüş yapmadı.

