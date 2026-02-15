Antalya’da afetlerin ardı arkası kesilmiyor. Hortum ve sel felaketlerinin ardından bölgede bu kez heyelan kabusu başladı. Kumluca’da düşen dev kayalar nedeniyle evlerde çatlaklar oluştu. Seralar kullanılamaz hale gelirken, su hattının zarar görmesi nedeniyle kesintiler başladı.

Antalya, son haftalarda ardı ardına gelen sel, fırtına ve hortum felaketleriyle adeta bir doğal afet kıskacına alınmış durumda. Şehrin tarım ambarı olan ilçeler sular altında kalırken, aşırı yağışların tetiklediği heyelan, bölgedeki zorlu mücadeleyi bir üst seviyeye taşıdı.

Kumluca ilçesinde üreticiler sel ve hortum afetlerinden sonra şimdi de heyelanla mücadele ediyor. Yaklaşık bir aydır aralıksız devam eden sağanak yağışlar nedeniyle suya doyan toprak yumuşayarak harekete geçti ve birçok noktada heyelan meydana geldi.

SERALAR KULLANILAMAZ HALDE

Ortaköy ve Sarıcasu Mahallelerinde etkili olan toprak kaymaları, hem evlerde hasara neden oldu hem de düşen dev kayalar nedeniyle seraları kullanılamaz hale getirdi. Ayrıca yer altından geçen içme suyu hattının zarar görmesi nedeniyle bazı mahallelerde su kesintileri yaşanıyor.

"BU SENEKİ GİBİ DEĞİL..."

Üretici Hidayet Gümüş; "Yavaş yavaş kaydı. Aşırı yağışlar sebebiyle iki gün önce bir kayma oldu. Eve herhangi bir zarar vermedi. Evimi 2 sene önce yaptım. Geçen yıl böyle bir şey olmadı geçen yıl da yağmur yağdı ama bu seneki kadar olmadı" dedi.

Serasının üzerine dev kaya parçası düşen domates üreticisi Ercan Balcı ise dün saat 12.00 sıralarında, dev kayanın yamaçtan kopup geldiğini belirterek, "Heyelan oldu serayı yerle bir etti. Zayiat fazla.

Kayayı ve toprağı seradan kaldırmak tek başıma imkansız. Bu yüzden belediyeden yardım istedim. Hafriyat kaldırıldıktan sonra kendi imkanlarımla seramı yeniden kendim kurarım. Taşı toprağı aldıktan sonra kendi seramı kurar, yeniden üretime devam ederim" dedi.

