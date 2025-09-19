Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Düğün günü hastanelik olmuştu! 26 yaşındaki influencer'dan acı haber

Düğün günü hastanelik olmuştu! 26 yaşındaki influencer'dan acı haber

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Düğün günü hastanelik olmuştu! 26 yaşındaki influencer&#039;dan acı haber
Kamuoyu, İnfluencer, Ölüm, Düğün, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek’te düğün gecesi hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Adna Rov Omerbegovic, iki gün süren hayat mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Yetkililer ölümün ''beyin sarsıntısı'' nedeniyle gerçekleştiğini tahmin ettiklerini belirtirken kesin ölüm sebebini belirlemek için otopsi sonuçları bekleniyor. 

Trajik olay, geçtiğimiz cumartesi gecesi Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da yaşandı. Düğününde aniden rahatsızlanan 26 yaşındaki Omerbegovic, acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. 

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kadın, iki gün süren mücadelesini kaybederek pazartesi günü hayatını kaybetti. 

Düğün günü hastanelik olmuştu! 26 yaşındaki influencer'dan acı haber - 1. Resim

''DÜN ARAMIZDAYDIN, BUGÜN SENİ UĞURLUYORUZ''

Omerbegovic’in güzellik sektörünün yanı sıra sosyal medyada influencerlık yaptığı kaydedildi. Haberin Hırvatistan’da yayınlanan haftalık dergi Story’de paylaşılması üzerine, Omerbegovic’in takipçilerinden ailesine mesaj yağdı. Takipçilerinden biri çok üzgün olduğunu belirterek, "Dün aramızdaydın, bugün seni uğurluyoruz. Nur içinde yat sevgili Adna." ifadelerinde bulundu.

Düğün günü hastanelik olmuştu! 26 yaşındaki influencer'dan acı haber - 2. Resim

Genç kadının ölümüne ilişkin inceleme başlatılırken, doktorlar kadının ölümünün beyin sarsıntısı nedeniyle gerçekleştiğini tahmin ettiklerini söyledi. Adna'nın resmi ölüm sebebini belirlemek için otopsi sonuçları bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Canlı yayında bomba iddia: Muharrem İnce, İmamoğlu'nun adaylık ofisinin başına geçmişTarihe geçti! Yapay Zeka Bakan meclisi karıştırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarihe geçti! Yapay Zeka Bakan meclisi karıştırdı - DünyaTarihe geçti! Yapay Zeka Bakan meclisi karıştırdıABD’den Filistin’i tanıma hamlesi! Senato kararı resmen görüşülecek - DünyaABD’den Filistin’i tanıma hamlesi!Avrupa limanlarında İsrail'e karşı direniş! İtalyan işçiler silah sevkiyatını engelledi - DünyaAvrupa limanlarında İsrail'e karşı direniş!ABD, Gazze'de barışı yine rafa kaldırdı, dünya ayağa kalktı! "Affedin bizi Filistinli kardeşlerimiz" - DünyaABD, Gazze'de barışı yine rafa kaldırdı, dünya ayağa kalktı!İsrail askerleri katliamı itiraf etti: Kaç çocuk öldürdük bilmiyoruz - Dünya"Kaç çocuk öldürdük bilmiyoruz"Casuslara özel mesajlaşma ağı! "Sessiz Kurye" uygulaması kuruldu - DünyaCasuslara özel mesajlaşma ağı!
Sonraki Haber Yükleniyor...