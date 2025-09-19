Düğün günü hastanelik olmuştu! 26 yaşındaki influencer'dan acı haber

Trajik olay, geçtiğimiz cumartesi gecesi Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da yaşandı. Düğününde aniden rahatsızlanan 26 yaşındaki Omerbegovic, acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kadın, iki gün süren mücadelesini kaybederek pazartesi günü hayatını kaybetti.

''DÜN ARAMIZDAYDIN, BUGÜN SENİ UĞURLUYORUZ''

Omerbegovic’in güzellik sektörünün yanı sıra sosyal medyada influencerlık yaptığı kaydedildi. Haberin Hırvatistan’da yayınlanan haftalık dergi Story’de paylaşılması üzerine, Omerbegovic’in takipçilerinden ailesine mesaj yağdı. Takipçilerinden biri çok üzgün olduğunu belirterek, "Dün aramızdaydın, bugün seni uğurluyoruz. Nur içinde yat sevgili Adna." ifadelerinde bulundu.

Genç kadının ölümüne ilişkin inceleme başlatılırken, doktorlar kadının ölümünün beyin sarsıntısı nedeniyle gerçekleştiğini tahmin ettiklerini söyledi. Adna'nın resmi ölüm sebebini belirlemek için otopsi sonuçları bekleniyor.