Trump'ın İngiltere seyahati az daha kabusu oluyordu... Helikopteri acil iniş yaptı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın helikopterinin küçük bir hidrolik arıza nedeniyle İngiltere’ye planlanmamış bir iniş gerçekleştirdiğini duyurdu. Olay, ABD’ye dönüş yolculuğu öncesinde yaşandı.

MARİNE ONE, STANSTED HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sorunun İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın kır evinden ayrıldıktan sonra meydana geldiğini ve helikopterin Londra Stansted Havalimanı’na kısa süreli gecikmeyle iniş yaptığını belirtti. Pilotlar güvenlik gerekçesiyle helikopteri yakındaki havaalanına indirdi. Trump ve eşi Melania Trump daha sonra kısa yolculuğu tamamlamak için yedek bir helikoptere geçti.

TRUMP VE EŞİ, AİR FORCE ONE'A SORUNSUZ GEÇTİ

Trump çifti, Stansted’deki inişin ardından herhangi bir sorun yaşamadan ABD’ye dönüş uçuşunu gerçekleştirmek üzere ABD Başkanlık uçağı Air Force One’a bindi. Beyaz Saray, olay sırasında herhangi bir yaralanma veya güvenlik riski yaşanmadığını açıkladı.

STANSTED HAVALİMANI NEREDE?

İngiltere'nin başkenti Londra’nın yaklaşık 67 kilometre kuzeydoğusunda, Essex bölgesinde bulunan Stansted Havalimanı, yıllık 28 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor. Özellikle Ryanair gibi düşük maliyetli hava yolları için önemli bir merkez olan Stansted, yoğun Londra hava sahasının dışında konumlandığı için yabancı devlet adamları ve ABD başkanları tarafından da sıkça tercih ediliyor.

TRUMP'IN HELİKOPTERLERİ YURT DIŞINA NASIL TAŞINIYOR?

ABD Deniz Piyadeleri tarafından kullanılan ve başkanı taşıdığı anda “Marine One” kodunu alan helikopterler, Atlantik’i doğrudan uçamıyor. VH-3D Sea King ve VH-60N White Hawk gibi helikopter modelleri, parçalarına ayrılarak C-17 Globemaster III veya C-5 Galaxy kargo uçaklarıyla taşınıyor. Varış noktasında yeniden monte edilen helikopterler, bakım ekipleriyle birlikte test ediliyor ve yedek araçlarla destekleniyor. Böylece başkanın yurt dışı seyahatlerinde güvenliği garanti altına alınıyor.