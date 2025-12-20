Erzurum’da çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Baltayla ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşandı. Olayda Muzaffer Ç. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Muzaffer Ç. baltayla ağır şekilde yaralandı.

Erzurum'da baltalı dehşet! Bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli her yerde aranıyor

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı binada inceleme yaparken şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

